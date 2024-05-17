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17 Mayıs 2024 Cuma 22:18:00 - Güncelleme:17 Mayıs 2024 Cuma 22:18:00

Başkan Erdoğan'dan Erkan Yolaç'a taziye mesajı

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Başkan Erdoğan, TRT'de yayımlanan "Evet-Hayır" yarışmasıyla hafızalarda yer edinen sunucu Erkan Yolaç'ın vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.

Televizyon dünyasının ünlü isimlerinden Erkan Yolaç uzun süredir tedavi gördüğü hastanede 89 yaşında vefat etti.

Başkan Erdoğan sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Televizyon dünyamızın usta isimlerinden sunucu Erkan Yolaç'ın vefatından büyük üzüntü duydum. Merhuma Allah'tan rahmet diliyor, yakınlarına ve tüm televizyon camiasına başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

'Evet-Hayır' yarışması ile hafızalara kazınan ünlü sunucu Erkan Yolaç vefat etti
Etiketler : Erkan Yolaç Başkan Erdoğan TRT
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