Başkan Erdoğan'dan Erkan Yolaç'a taziye mesajı
Başkan Erdoğan, TRT'de yayımlanan "Evet-Hayır" yarışmasıyla hafızalarda yer edinen sunucu Erkan Yolaç'ın vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.
Televizyon dünyasının ünlü isimlerinden Erkan Yolaç uzun süredir tedavi gördüğü hastanede 89 yaşında vefat etti.
Başkan Erdoğan sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Televizyon dünyamızın usta isimlerinden sunucu Erkan Yolaç'ın vefatından büyük üzüntü duydum. Merhuma Allah'tan rahmet diliyor, yakınlarına ve tüm televizyon camiasına başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.
Uzun yıllar TRT ekranlarında yaptığı programlarla milletimizin hafızasında yer edinen, televizyon dünyamızın usta isimlerinden sunucu Erkan Yolaç'ın vefatından büyük üzüntü duydum.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) May 17, 2024
Merhuma Allah'tan rahmet diliyor, yakınlarına ve tüm televizyon camiasına başsağlığı diliyorum.
'Evet-Hayır' yarışması ile hafızalara kazınan ünlü sunucu Erkan Yolaç vefat etti
- Başkan Erdoğan'dan İran'a taziye mesajı
- Reisi'nin ölümü... Türkiye'den ilk açıklama geldi
- Mengü'den Roma gezisi itirafı: O parayı ödemek boyumuzu aşar
- 14 ilde "Kalkan" operasyonları: 40 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı
- Yeni haftada sıcaklık mevsim normallerinin üstüne çıkacak
- Çanakkale Boğazı'nda arıza yapan tanker kurtarıldı