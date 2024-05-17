Başkan Erdoğan'dan Erkan Yolaç'a taziye mesajı

Televizyon dünyasının ünlü isimlerinden Erkan Yolaç uzun süredir tedavi gördüğü hastanede 89 yaşında vefat etti.

Başkan Erdoğan sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Televizyon dünyamızın usta isimlerinden sunucu Erkan Yolaç'ın vefatından büyük üzüntü duydum. Merhuma Allah'tan rahmet diliyor, yakınlarına ve tüm televizyon camiasına başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

Uzun yıllar TRT ekranlarında yaptığı programlarla milletimizin hafızasında yer edinen, televizyon dünyamızın usta isimlerinden sunucu Erkan Yolaç'ın vefatından büyük üzüntü duydum.



Merhuma Allah'tan rahmet diliyor, yakınlarına ve tüm televizyon camiasına başsağlığı diliyorum. — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) May 17, 2024

'Evet-Hayır' yarışması ile hafızalara kazınan ünlü sunucu Erkan Yolaç vefat etti