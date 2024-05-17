VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Borsa haftaya rekorla başladı
İran'da Reisi'nin helikopter kazasında hayatını kaybetmesinin ardından hükümet acil toplantı yaptı
Başkan Erdoğan'dan İran'a taziye mesajı
Reisi'nin ölümü... Türkiye'den ilk açıklama geldi
Yurt içinde gözler Merkez Bankası'na çevrildi
Mengü'den Roma gezisi itirafı: O parayı ödemek boyumuzu aşar
17 Mayıs 2024 Cuma 14:40:00 - Güncelleme:17 Mayıs 2024 Cuma 14:40:00

'Evet-Hayır' yarışması ile hafızalara kazınan ünlü sunucu Erkan Yolaç vefat etti

Kaynak: DHA

ABONE OL

'Evet-Hayır' yarışması ile hafızalarımıza kazınan, televizyon dünyasının ünlü isimlerinden Erkan Yolaç uzun süredir tedavi gördüğü Acıbadem Taksim Hastanesi'nde 89 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Televizyon dünyasının ünlü isimlerinden Erkan Yolaç uzun süredir tedavi gördüğü Acıbadem Taksim Hastanesi'nde 89 yaşında vefat etti.

Acıbadem Taksim Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ufuk Topuz, Yolaç'ın vefatına yönelik şu bilgileri verdi:

"EVET-HAYIR" YARIŞMASIYLA HAFIZALARA KAZINAN SUNUCU: ERKAN YOLAÇ

TRT'nin unutulmaz yarışması "Evet-Hayır" ile hafızalarda yer edinen sunucu Erkan Yolaç, uzun süredir tedavi gördüğü hastanede 89 yaşında hayatını kaybetti.

Sofya'dan Türkiye'ye göç eden Hikmet Hanım ile Mehmet Bey'in oğlu olarak 1935'te Kırklareli'nde doğan ünlü sunucunun ailesi, Mehmet Bey'in yol mühendisi olması nedeniyle "Yolaç" soyadını aldı.

Yolaç, 6 yaşına geldiğinde ailesiyle İstanbul'a taşındı. Ortaöğrenimini Saint-Joseph Fransız Lisesi ile Kenan Evren Anadolu Lisesi'nde gördü. Babasının işi nedeniyle ailesi 1951'de Karabük'e taşınan Yolaç, eğitimine yatılı öğrenci olarak Kastamonu Lisesi'nde devam etti.

- HOCASININ TEŞVİKİYLE SUNUCU OLDU

Öğrenciyken edebiyat öğretmeni Rauf Mutluay'ın yönlendirmesiyle belediye anons mikrofonlarından duyuru yaparak ilk sunuculuk deneyimini yaşayan Yolaç, 1959'da İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi'nden iç mimar olarak mezun oldu.

Erkan Yolaç, 1960'ta Ankara Radyosu'nda bayram özel eğlence programı sunarak medyaya adımını attı. BBC'de yayınlanan "Evet-Hayır" adlı yarışmayı uyarlayan usta isim, yarışmayı ilk kez 1962'de Caddebostan Gazinosu'nda sahneledi.

- TRT'DEKİ "EVET-HAYIR" YARIŞMASIYLA TÜRKİYE'DE TANINDI

Yarışmacılara iki dakika boyunca sorularını "Evet" ya da "Hayır" kelimesini kullandırmadan cevaplatan Yolaç, yarışmanın büyük ilgi görmesi üzerine şovunu 1985'te TRT'ye taşıdı.

Usta sunucu, TRT'deki Stüdyo Pazar programı içinde sunduğu "Evet-Hayır" yarışmasıyla tüm Türkiye'de tanınırken 1996'dan itibaren TGRT televizyonunda "Erkan Yolaç Show" adlı eğlence programına imza attı.

Yıllarca farklı kanallarda sunuculuk yapan Yolaç, "Meyhaneci", "Yılların Ardından" ve "Muhteşem Serseri" adlı filmlerde de rol aldı.

Torununun doğumu için 2018'de ABD'ye giden ve zatürre teşhisiyle tedavi altına alınan ünlü sunucu, uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu.

Etiketler : Erkan Yolaç vefat sunucu
Hem yazdı hem söyledi

Hem yazdı hem söyledi
Yarışmacılara moral verdi

Yarışmacılara moral verdi
Motive'li gece

Motive'li gece
Dolandırıcıların hedefinde

Dolandırıcıların hedefinde
Şilan Mikal'dan annelik açıklaması! "Eskiden gamsızdım, şimdi daha endişeliyim"

Şilan Mikal'dan annelik açıklaması! "Eskiden gamsızdım, şimdi daha endişeliyim"
Simge Sağın'dan Beşiktaşlıları kızdıracak açıklama: Artık fanatik değilim

Simge Sağın'dan Beşiktaşlıları kızdıracak açıklama: Artık fanatik değilim
Hülya Avşar'dan 'O Ses Türkiye' açıklaması

Hülya Avşar'dan 'O Ses Türkiye' açıklaması
Sıla sevgilim değil, arkadaşım

Sıla sevgilim değil, arkadaşım
Hayali ajan olmak: OO7 IVANA

Hayali ajan olmak: OO7 IVANA

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX