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14 Kasım 2023 Salı 21:59:00 - Güncelleme:14 Kasım 2023 Salı 21:59:00

Başkan Erdoğan'dan ''Ahsıka Türkleri'' paylaşımı

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ahıska Türklerinin topraklarından sürgün edilmelerinin 79'uncu yılı dolayısıyla paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Ahıska Türklerinin topraklarından sürgün edilmelerinin 79'uncu yıl dönümünü hüzünle yad ediyor, bu büyük zulüm esnasında hayatını kaybeden yaklaşık 20 bin kardeşimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ahıska Türkü kardeşlerimizin haklarını her platformda savunmayı sürdüreceğiz." ifadeleri kullanıldı.

Etiketler : ahıska türkleri Başkan Erdoğan paylaşım
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