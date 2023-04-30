Başkan Erdoğan duyurdu: Etkisiz hale getirildi

Başkan Erdoğan, gündeme dair açıklamalarda bulundu.



Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şu şekilde:

(Sağlık durumu) Gayet iyiyim. Zaten o günden sonra ben meydanlarda programlarımı yaptım. Bunlardan en önemlisi Ankara programıydı.

Durmadan ara vermeden yol devam ettik. Oralar bizim bir yerde enerji kaynağımız oluyor.

Gurbetçileri yıllarca kimse önemsemedi. Biz teknolojik imkanları kullanarak gurbetçilerimizin oy kullanmasını sağladık.

Son 21 yılda daha önce hayal dahi edilemeyen birçok adım attık. Türkiye'ye gelen vatandaşlarımızın araçlarını sınırlar içerisinde kullanabilme sürelerini 2 yıla çıkardık.

Sandığı artık vatandaşımızın ayağına götürüyoruz. 14 Mayıs'ta inşallah yeni bir rekor kıracağımıza inanıyorum.

Azerbaycan '1000 kalıcı konut yapmak istiyorum' dedi. Dün de onun temellerini attık. Dünyanın dört bir yanındaki vatandaşlarımız yardıma koştular. Biz bu yapılanları asla unutmayacağız. Yaralarımızı da beraberce saracağız.

AFAD'ımız Kızılay'ımız bu süre içinde yoğun bir çalışma içinde oldular. Arama kurtarma ekipleri ile çok iyi bir diyaloğun içinde oldular. Tabi ölenlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diliyorum.

14 tane köy evini sahiplerine teslim ettik. Bizim için önemli olan süratle buralarda kalıcı konutların yapılması. Hatay'da demir çelikten bir hastane yapımı var. Bunları da 3-6 ay arasında bu hastaneleri de bitirerek insanımıza kazandıracağız.

Türkiye'nin gücü arttıkça vatandaşımızın itibarı da artıyor. Vatandaşlarımdan ellerindeki gücü en iyi şekilde kullanmalarını istirham ediyorum. 14 Mayıs bu bakımdan büyük önem arz ediyor.

Muhalefet bizim insanımızı tanımıyor. Muhalefet, hükümetin başarılarını gören hiç kimseden hazzetmiyor. Bu zihniyeti milletimizin vicdanına havale ediyoruz.

Şu anda meydanların dili ile konuşursak farklı bir tablo var. Meydanların dili derseniz hamdolsun 14 Mayıs gümbür gümbür zafere gidiyoruz. Bunlara da baktığımız zaman hamdolsun lehte bir havayı anketlerde de görüyoruz.

Geçenlerde HDP'den bir temsilci konuşma yapıyor diyor ki; "Biz Diyanet İşleri Başkanlığını kapatacağız" neymiş... Yeni bir başkanlık kuracaklarmış. AK Parti'nin iktidar, Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı olduğu bir ülkede kesinlikle böyle bir şeyi yapmaları mümkün değil, bunlara biz gereken cevabı veririz. Bu ülke tamamiyle yüzde 99'u müslüman olan bir ülke. Devletimiz vatandaşımızın arkasındadır.

Milli İstihbarat Teşkilatımız, DEAŞ'ın sözde lideri Kureyşi'yi Suriye'de etkisiz hale getirdi.