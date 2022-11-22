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22 Kasım 2022 Salı 17:34:00 - Güncelleme:22 Kasım 2022 Salı 17:34:00

Başkan Erdoğan, Yusufeli Belediyesi Hizmet Binasını açtı

Kaynak: AA

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yeni yerleşim yerine taşınan Artvin'in Yusufeli ilçesinin belediye binasının açılışını yaptı.

Başkan Erdoğan, "Yusufeli Barajı ve HES, Yeni Bağlantı Yolları ve Tünelleri ile Yeni Yerleşim Bölgesi Açılış Töreni"nin ardından yeni yapılan Yusufeli Belediyesi Hizmet Binasına geçti.

Belediye binasının açılışını yapan Erdoğan, binayı gezerek, ilgililerden bilgi aldı.

Başkan Erdoğan, daha sonra kendisini davet eden bir vatandaşın evine gitti.

Burada vatandaşlarla sohbet eden Erdoğan, kendisine ikram edilen çayı içti.

Etiketler : recep tayyip erdoğan yusufeli belediyesi hizmet binası
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