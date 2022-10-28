VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Kirişci'den Çorum'da saldırıya uğrayan denetim ekibine telefon
Zelenskiy: 2 günde İran yapımı 23 İHA düşürüldü
Saldırı hazırlığındaki terörist Sakarya'da yakalandı
DİTİB ve TDV'den İdlib'deki ailelere yardım eli
Türkiye'nin arabuluculuğuyla savaş mağduru çocuklar için koridor oluşturulacak
Irak'ta Başbakan Sudani, resmen görevine başladı
Başkan Erdoğan: Yakında enerjide yeni müjdeleri paylaşacağız
Selçuk Bayraktar: Kızılelma'ya çok daha büyük ülkelerden talep var
Başkan Erdoğan açıkladı! "Vizyonumuzun ilk hedefi Anayasa"
"Biz eserlerimizle, 20 yıldır yaptıklarımızla konuşuyoruz"
Ihlamurun kilosu 400 lira
Taştan 2 bin yıllık şampiyon çıktı
Köyü sevince boğan leylek ailesi
SAHTE KARGO OYUNUYLA EVİNİ KAYBETTİ
Mobil sağlık ekipleri hayat kurtardı
Whatsapp'a yeni rakip: Google Mesajlar
Türkiye'nin alüminyumda yeşil, çevreci ve inovatif üssü
Genç Girişimciler Ödüllerini Selçuk Bayraktar'ın Elinden Aldı
Başkan Erdoğan'dan Türkiye Yüzyılı mesajı
Üniversite yıllarına döndü
Sefo ‘Gitti'
Yunanistan'da ‘Yargı' dağıtıyor
Hakareti affetmedi
Kasımda tiyatro başkadır
28 Ekim 2022 Cuma 18:13:00 - Güncelleme:28 Ekim 2022 Cuma 18:13:00

Başkan Erdoğan: Yakında enerjide yeni müjdeleri paylaşacağız

Kaynak: TRT Haber

ABONE OL

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, enerjide yeni müjdeler paylaşacaklarını açıkladı. Türkiye Yüzyılı vizyon belgesi tanıtım toplantısında konuşan Erdoğan, Rusya doğal gazının dağıtımını Türkiye üzerinden Türkakım ile Avrupa'ya yapılacağını söyledi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ülkenin ikinci yüzyılına dair yeni program ve hedeflerin yer aldığı "Türkiye Yüzyılı" Tanıtım Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan, enerji alanında şu açıklamaları yaptı:

"Toplam kurulu gücümüzü 31 bin 846 megavattan 101 bin 518 megavata yükselttik. Karadeniz'de toplam 540 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfettik. İnşallah yakında enerjide yeni müjdelerin sevincini milletimizle paylaşacağız.

Yerli ve yenilenebilir enerji üretimine yaptığımız yatırımlarla, ülkemizin dışa bağımlılığını merhale merhale azaltıyoruz.

Rusya ile yaptığımız görüşmeler neticesinde inşallah Rusya'dan doğal gazın dağıtımını Türk Akım'la Türkiye'den Avrupa'ya yapacağız. Bunlar durup dururken olmadı. Gerçek anlamda diplomasinin işletilmesiyle oldu."

Etiketler : Başkan Erdoğan rusya enerji
Titremiş korkmuş haldeydi

Titremiş korkmuş haldeydi
25 günde ayrıldı

25 günde ayrıldı
Duayen spiker Halit Kıvanç hayatını kaybetti

Duayen spiker Halit Kıvanç hayatını kaybetti
Ali'yi tek ayak uyuttu

Ali'yi tek ayak uyuttu
‘Yalı Çapkını' Afrika'da

‘Yalı Çapkını' Afrika'da
Venedik romantizmi

Venedik romantizmi
İtalya'da evet!

İtalya'da evet!
Diyarbakır enerjisi

Diyarbakır enerjisi
Açıkhava'yı beşlediler

Açıkhava'yı beşlediler

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX