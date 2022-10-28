Başkan Erdoğan: Yakında enerjide yeni müjdeleri paylaşacağız
Kaynak: TRT Haber
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, enerjide yeni müjdeler paylaşacaklarını açıkladı. Türkiye Yüzyılı vizyon belgesi tanıtım toplantısında konuşan Erdoğan, Rusya doğal gazının dağıtımını Türkiye üzerinden Türkakım ile Avrupa'ya yapılacağını söyledi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ülkenin ikinci yüzyılına dair yeni program ve hedeflerin yer aldığı "Türkiye Yüzyılı" Tanıtım Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.
Başkan Erdoğan, enerji alanında şu açıklamaları yaptı:
"Toplam kurulu gücümüzü 31 bin 846 megavattan 101 bin 518 megavata yükselttik. Karadeniz'de toplam 540 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfettik. İnşallah yakında enerjide yeni müjdelerin sevincini milletimizle paylaşacağız.
Yerli ve yenilenebilir enerji üretimine yaptığımız yatırımlarla, ülkemizin dışa bağımlılığını merhale merhale azaltıyoruz.
Rusya ile yaptığımız görüşmeler neticesinde inşallah Rusya'dan doğal gazın dağıtımını Türk Akım'la Türkiye'den Avrupa'ya yapacağız. Bunlar durup dururken olmadı. Gerçek anlamda diplomasinin işletilmesiyle oldu."
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