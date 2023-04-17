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17 Nisan 2023 Pazartesi 15:37:00 - Güncelleme:17 Nisan 2023 Pazartesi 15:37:00

Başkan Erdoğan, vefatının 30. yılında 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ı andı

Kaynak: AA

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın vefatının 30. yılı dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında, "Vizyonuyla ve çalışkanlığıyla ülkemizin büyümesine, kalkınmasına büyük katkısı bulunan 8'inci Cumhurbaşkanımız Sayın Turgut Özal'ı vefatının 30'uncu yılında saygıyla, rahmetle yad ediyorum." ifadelerine verdi.

Etiketler : recep tayyip erdoğan turgut özal cumhurbaşkanı
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