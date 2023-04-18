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Başkan Erdoğan, Üsküdar'da gençlerle sohbet etti
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18 Nisan 2023 Salı 00:48:00 - Güncelleme:18 Nisan 2023 Salı 00:48:00

Başkan Erdoğan, Üsküdar'da gençlerle sohbet etti

Kaynak: AA

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar'da gençlerle bir araya gelerek, sohbet etti.

Başkan Erdoğan, Üsküdar Meydanı'nda düzenlenen Büyük Üsküdar İftarı'nın ardından Nevmekan'da gençlerle bir araya geldi.

Erdoğan, burada gençlerle bir süre sohbet etti.

Etiketler : Başkan Erdoğan üsküdar meydan iftar
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