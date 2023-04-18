Başkan Erdoğan, Üsküdar'da gençlerle sohbet etti

Başkan Erdoğan, Üsküdar'da gençlerle sohbet etti

Başkan Erdoğan, Üsküdar Meydanı'nda düzenlenen Büyük Üsküdar İftarı'nın ardından Nevmekan'da gençlerle bir araya geldi.

Erdoğan, burada gençlerle bir süre sohbet etti.