18 Nisan 2023 Salı 00:48:00 - Güncelleme:18 Nisan 2023 Salı 00:48:00
Başkan Erdoğan, Üsküdar'da gençlerle sohbet etti
Kaynak: AA
ABONE OL
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar'da gençlerle bir araya gelerek, sohbet etti.
Başkan Erdoğan, Üsküdar Meydanı'nda düzenlenen Büyük Üsküdar İftarı'nın ardından Nevmekan'da gençlerle bir araya geldi.
Erdoğan, burada gençlerle bir süre sohbet etti.
- Oktay: Biz artık başkalarının yazdığı senaryolarda oynayan figüranlar değiliz
- Başkan Erdoğan, Üsküdar'da gençlerle sohbet etti
- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ABD'de "asrın felaketini" anlattı
- TCG Anadolu'yu ilk gün 8 bin 720 kişi ziyaret etti
- Bakan Nebati: İstanbul'daki en şiddetli depremler planlanarak binalar hazırlandı
- Kadir Gecesi dualarla idrak edildi