Başkan Erdoğan, Uluslararası Emek ve Dayanışma Kongresi'nin katılımcı başkanlarını kabul etti
Kaynak: AA
Başkan Erdoğan, Uluslararası Emek ve Dayanışma Kongresi'nin katılımcı konfederasyon başkanlarını kabul etti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Emek ve Dayanışma Kongresi'nin katılımcı konfederasyon başkanlarını kabul etti.
Dolmabahçe Ofisi'nde basına kapalı gerçekleştirilen kabulde katılımcılara hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, misafirleriyle fotoğraf çektirdi.
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