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28 Ocak 2024 Pazar 15:01:00 - Güncelleme:28 Ocak 2024 Pazar 15:01:00

Başkan Erdoğan: Ülkemizin de şehirlerimizin de kaybedecek tek bir günü bile yoktur

Kaynak: AA

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Başkan Erdoğan, "Dünyada ve bölgemizde öylesine kritik gelişmeler yaşanıyor ki ülkemizin de şehirlerimizin de kaybedecek bırakınız beş yılı, tek bir günü bile yoktur." dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şehit Anıl Gür Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Eskişehir İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "CHP'nin yeni genel başkanı ışık hızıyla tek parti faşizminin kendinden başka tahammülü olmayan zihniyetine büründü." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'nin dikkatini dağıtacak hiçbir polemiğe girmiyor, emperyalist hesapların ürünü tüm oyunlardan, tüm senaryolardan uzak duruyoruz." açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemize fayda sağlamayacak, milletimizin güvenlik ve refah beklentilerine katkı vermeyecek hiçbir tartışmanın, kavganın içerisinde olmadık, olmayacağız." şeklinde konuştu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar...

İstismar siyasetinin artık sonuna gelinmiştir. Eser ve hizmet belediyeciliği kazanacaktır

İnşallah 31 Mart, eser ve hizmet belediyeciliğinin yükselişinin sembolü olacaktır

18'inci defa yine milletimizin huzuruna çıkıyoruz. Hedefimiz yine sandıktan birinci çıkmaktır. Ülkemizin de şehirlerimizin de kaybedecek tek bir günü bile yoktur

Sadece son 10 yılda yaşadıklarımızdan 1 tanesi bile başka bir ülkenin başına gelse yerle yeksan olmuştu. Milletimizle omuz omuza, kol kola, yürek yüreğe vererek Türkiye'nin istikbali ve istiklali üzerinde oynanan tüm oyunları bozduk

CHP'nin ve onunla aynı yöne bakan partilerin, şehirlerimizi geleceğe hazırlamak gibi bir derdi yok

Gözü de gönlü de aklı da başka yerlerde olanların şehirlerimize ve insanımıza verecek hizmetleri olmadığını hep birlikte gördük ve yaşadık

Bu milletin ayağına prangalar vurulmadığında, sinsi oyunlarla yolu kesilmediğinde neler yapabileceğini geçtiğimiz 21 yılda dost, düşman herkese gösterdik

Ayrıntılar geliyor...

Etiketler : recep tayyip erdoğan ak parti aday tanıtım toplantısı
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