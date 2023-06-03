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"Ülkemizi büyütmeye, devletimizi yüceltmeye devam edeceğiz"
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03 Haziran 2023 Cumartesi 15:48:00 - Güncelleme:03 Haziran 2023 Cumartesi 15:48:00

Başkan Erdoğan: Ülkemizi büyütmeye, devletimizi yüceltmeye devam edeceğiz

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Genel Kurulu'ndaki yemin töreninin Anıtkabir'i ziyaret etti. Başkan Erdoğan, Misak-ı Milli Kulesi'nde Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayıp mesajını okudu. Erdoğan, "12. Cumhurbaşkanı olarak milletimizin ebedi ve ezeli kardeşliğine sahip çıkmaya, ülkemizi büyütmeye, devletimizi yüceltmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Genel Kurulu'ndaki yemin töreninin Anıtkabir'i ziyaret etti.

Başkan Erdoğan yemin töreninin ardından Anıtkabir'de mozoleye çelenk sundu

Başkan Erdoğan, Misak-ı Milli Kulesi'nde Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayıp mesajını okudu.

Başkan Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin güven oyu aldığı bu seçimlerin, milletimizin önünde yeni bir dönemin kapılarını açtığına inanıyoruz. Önümüzdeki 5 yıl boyunca Türkiye Yüzyılı vizyonumuzu hayata geçirmek için canla, başla çalışmayı sürdüreceğiz. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin güven oyu aldığı bu seçimlerin, milletimizin önünde yeni bir dönemin kapılarını açtığına inanıyoruz
Etiketler : recep tayyip erdoğan anıtkabir imza
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