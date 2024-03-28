Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bursa nasıl Balkanlar'dan Kafkaslar'a başı dara düşen her kardeşimize kucak açmışsa, biz de bu coğrafyalarla bağlarımızı daima güçlendiriyoruz. Bursa nasıl sanayi ve tarım üretiminin gücüyle dünyaya dal salmışsa biz de ekonomide ve diplomaside aynı kucaklayıcılığı sergiliyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Gökdere Meydanı'nda düzenlenen mitinginde vatandaşlara hitap etti.

Erdoğan, Bursa'ya duyduğu sevgiyi, "Ulu çınarlarca tarihim sende. Bahtım, bereketim, tarihim sende. Üç kıtada hüküm sürdüm sayende. Tende can gönülde sevdamsın Bursa. Cihanda en güzel rüyamsın Bursa." dizeleriyle dile getirdi.

Tarihin ulu çınarı, Osmanlı'nın ilk başkenti, Orhangazi'nin, Murad Hüdavendigar'ın emaneti Bursa'da bir kez daha bulunmaktan büyük bir memnuniyet duyduğunu vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Nice alimi ve evliyasıyla Bursa yüzyıllardır gönüllerimizi imar ediyor. Gönül semamızı, billur bir avize gibi aydınlatan bu şehir, ecdadımızın medeniyet anlayışının yaşayan örneğidir. Kuruluşun ve yükselişin şehri Bursa bu vasfını tarihinin hiçbir döneminde yitirmedi, bugün de koruyor. Biz de Bursa'dan aldığımız feyzle bir ayağımızı ülkemize sabitleyip diğeriyle tüm dünyaya sesimizi, sözümüzü, dostluğumuzu taşıyoruz. Bursa nasıl Balkanlar'dan Kafkaslar'a başı dara düşen her kardeşimize kucak açmışsa, biz de bu coğrafyalarla bağlarımızı daima güçlendiriyoruz. Bursa nasıl sanayi ve tarım üretiminin gücüyle dünyaya dal salmışsa biz de ekonomide ve diplomaside aynı kucaklayıcılığı sergiliyoruz.

Bu vesileyle 14-28 Mayıs seçimlerinde Cumhur İttifakı'na milletvekilliğinde yüzde 52, cumhurbaşkanlığında yüzde 55 oranındaki desteğiniz için her birinize ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. Ne diyor o güzel Bursa Türkü'sünde? 'Ah buğdayım, buğdayım, sereyim kurutayım. Senin güzel dilini ben nasıl unutayım?' Evet, biz de Bursa'nın bunca bizden esirgemediği ahde vefasını, kadirşinaslığını, muhabbetini asla unutmayacağız."

Bursa'ya her geldiğinde kalbinin bir köşesini bu kentte bıraktığını ifade eden Erdoğan, mitinge 90 bin kişinin katıldığını duyurdu.

Erdoğan, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne iki gün kaldığını hatırlatarak, Türkiye Yüzyılı'na Bursa ile hazırlandıklarını vurguladı.

Türkiye Yüzyılı şehirlerinin inşasını Bursa'nın yol arkadaşlığında yapmak istediklerinin altını çizen Erdoğan, "Biz biliyoruz ki Bursa'nın boş lafla palavrayla yalanla dolanla işi olmaz. Çünkü Bursa, emeğin, alın terinin, üretimin şehridir. Bursa, yatırıma bakar, esere bakar, hizmete bakar, projeye bakar velhasıl Bursa icraata bakar." değerlendirmesini yaptı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "CHP, çeşitli şehirlerde DEM'le hem de tabanına rağmen neyin karşılığı, hangi paylaşımların ürünü olduğu bilinmeyen karanlık ittifaklar kuruyor. Fakat bundan öylesine utanıyorlar ki saklamak için de kırk takla atıyorlar. CHP'nin ihtirasları, DEM'in de içini hallaç pamuğuna çevirdi. Bu partide kimi diyor ki; 'kendimize oy verelim', kimi diyor; 'CHP'nin kuyruğuna takılalım.' Yani her kafadan bir ses çıkıyor." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Gökdere Meydanı'nda düzenlenen mitinginde yaptığı konuşmada, "Türkiye Yüzyılı" yolculuğunda kendilerini en iyi anlayacak yerlerden birinin Bursa olduğunu söyledi.

Bu kentin başta Togg fabrikası olmak üzere ülkenin prestij eserlerine öncülük ettiğini ve ev sahipliği yaptığını belirten Erdoğan, "Allah vergisi büyüleyici güzellikleriyle, medeniyetlerin mirası eşsiz birikimiyle en önemlisi de vakur insanıyla Bursa'ya da böylesi yakışır. İnşallah, Bursa 31 Mart'taki tercihiyle bu duruşunu büyükşehirde ve ilçelerde belediye yönetimlerine de yansıtacaktır. Ben buna inanıyorum, Bursa'ya güveniyorum. Biz de belediye başkanlarımızla el ele verip Bursa'nın önünde yeni bir dönem açmayı planlıyoruz." diye konuştu.

Alandaki katılımcılara, "Bursa, 31 Mart'ta Türkiye Yüzyılı şehirleri için hazır mıyız? 31 Mart'ta Türkiye Yüzyılı şehirleri için kararlı mıyız? 31 Mart'ta gerçek belediyeciliği tercih ediyor muyuz? Bunun için seçim gününe kadar ana kademe kapı kapı dolaşmaya var mıyız? Hanımlar, kapı kapı dolaşmaya var mıyız? Gençler var mıyız? Bursa'yla birlikte Türkiye haritasının tamamını Cumhur İttifakı'nın renkleriyle boyamaya var mıyız?" sorularını yönelten Erdoğan, "evet" yanıtını aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan Bayramı gelmeden 31 Mart'ta "milli irade bayramı"na kavuşacaklarını söyleyerek, vatandaşların Kadir Gecesi'ni ve Ramazan Bayramı'nı tebrik etti.

Bursa'nın sadece sahip olduğu maddi imkanların değil, özgürlüğün kıymetini de çok iyi bildiğini söyleyen Erdoğan, Çanakkale'de yedi düvele karşı verilen tarihi istiklal mücadelesinde en büyük desteği veren yerlerden birinin bu şehir olduğunu belirtti.

Erdoğan, bir asır önce, iki yılı aşkın süre işgal altında kalan Bursa için milletin karalar bağladığına, Osmanlı döneminde de Bursalı yiğitlerin gönül coğrafyasının dört bir yanında destanlar yazdığına dikkati çekerek, "Cezayir'i bir ikindi bastılar/Camilere çifte çanlar astılar/ Yiğitleri kurban diye kestiler/ Sokakları mermer taşlı/Güzelleri hilal kaşlı Cezayir/" dizelerinin yer aldığı ağıdı okudu.

Cezayir'e sefere çıkıp memleketlerine dönemeyen yiğitlerin ardından yakılmış bu ağıdın bugün de kendilerine önemli mesajlar verdiğini vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Son dönemde Gazze'de yaşananların bundan bir farkı var mı, yok. Gazze'de oluk oluk akan Müslüman kanı karşısında kör, sağır kesilenler, yarın bizim başımıza benzer bir felaket gelse emin olun aynısını yapacaklar. Aslında biz bunu yaşadık. Rusya'yla aramızın açıldığı terör örgütlerinin sınırlarımıza dayandığı bir dönemde Batılı ülkeler güney şehirlerimizdeki hava savunma sistemlerini alıp götürmüşlerdi. Hamdolsun, o dönemdeki sıkıntıların üstesinden gelmeyi, kendi gücümüzle, imkanımızla, mücadelemizde başardık. Suriye'de, Libya'da, Akdeniz'de, Karadeniz'de, Karabağ'da hangi adımı attıysak karşımızda büyük bir küresel ittifak bulduk. Güven ve istikrar iklimimizi bozmak için yıllardır ülkemizde etki edebildikleri her kesimi kışkırtmaya, hareketlendirmeye çalıştılar, her seçim döneminde de aynı senaryoyu devreye soktular."

- "İHTİRASLARI ÖYLESİNE GÖZLERİNİ BÜRÜMÜŞ DURUMDAKİ PKK'YA, FETÖ'YE GÖZ KIRPIYORLAR"



Cumhurbaşkanı Erdoğan, milletle bir olup bu oyunları birer birer bozduklarını vurgulayarak, "Kimi tuzakları geçtiğimiz mayısta olduğu gibi sandıkta hüsrana uğrattık. Kimi tuzakları 15 Temmuz'da olduğu gibi sokakta bertaraf ettik. Kimi tuzakları, askeri harekatlarımızla sınırlarımız ötesinde durdurduk. Tabii bu uzun soluklu bir mücadeledir. Her dönemde yeni araçlar, yeni argümanlar, yeni taktikler devreye giriyor. Hiç şüpheniz olmasın. Önümüzde bizi yine zorlu bir süreç bekliyor." ifadelerini kullandı.

Bu toprakları vatan yapmak için verdikleri uğraşı, vatanı elde tutmak için de sürdürmek mecburiyetinde olduklarına değinen Erdoğan, şunları söyledi:

"Aksi takdirde tıpkı bir asır önce yapmaya çalıştıkları gibi bizi bu topraklardan jiletle kazıyıp atmakta tereddüt etmeyecekleri açıktır. Ülkemiz muhalefetinin anlamadığı, anlamak istemediği, anlıyorsa bile önemsemediği hakikat işte budur. İhtirasları öylesine gözlerini bürümüş durumdaki ülkenin ve milletin uzun vadeli çıkarlarının altına dinamit döşemekten çekinmiyorlar. Bu uğurda PKK'ya göz kırpıyorlar, bu uğurda FETÖ'ye göz kırpıyorlar, bu uğurda emperyalist heveslere göz kırpıyorlar, bu uğurda her türlü hırsızlığa, arsızlığa yol veriyorlar."

- "CHP'NİN İHTİRASLARI, DEM'İN DE İÇİNİ HALLAÇ PAMUĞUNA ÇEVİRDİ"



Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhalefetin siyasi vizyonun sıfır olduğunu, siyasi programın ve projenin mevcut olmadığını belirterek, "İcraat desen zaten yok. Buna karşılık muhalefet cenahında her türlü istismar, her türlü kirli pazarlık, her türlü entrika kol geziyor. CHP, çeşitli şehirlerde DEM'le hem de tabanına rağmen neyin karşılığı, hangi paylaşımların ürünü olduğu bilinmeyen karanlık ittifaklar kuruyor. Fakat bundan öylesine utanıyorlar ki saklamak için de kırk takla atıyorlar. CHP'nin ihtirasları, DEM'in de içini hallaç pamuğuna çevirdi. Bu partide kimi diyor ki; 'kendimize oy verelim', kimi diyor; 'CHP'nin kuyruğuna takılalım.' Yani her kafadan bir ses çıkıyor." dedi.

Üye sayısı az olan marjinal partilerin sağa sola talimat verdiğini, istikamet çizdiğini, seçmenin iradesine ipotek koyduğunu belirten Erdoğan, "CHP'li faşist yöneticiler 'kapıdan giremezsiniz' diyerek zaten bunları her gün tokatlıyor. Ortada savunduklarını iddia ettikleri hak, hukuk, değer, prensip namına bir şey kalmadı. Bize karşı ortalığı ayağa kaldıranlar CHP'nin küstahlıkları karşısında uslu bir kediye döndü." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Önümüzdeki temmuz ayında yılın ilk 6 ayındaki enflasyona göre emekli maaşlarını tekrar masaya yatıracağız. Küçük esnafın prim gün sayısında yaşadığı adaletsizliği giderecek, buna göre önümüzdeki dönemde bu adımı atacağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Gökdere Meydanı'nda düzenlenen mitinginde vatandaşlara hitabında, Türkiye'nin en büyük muhalefet partisinin içine düştüğü tutarsızlık, savrulma, kirlenmişlik halinin utanç verici olduğunu söyledi.

Erdoğan, "Valizler, çantalar dolusu dolarlar, avrolar... Bunları saymaya bile yetişemiyorlar. Sayma görüntülerini izah edemiyor. Bir tane CHP'li yetkili çıkıp da paradan yapılan kulelerin kime ait olduğunun cevabını veremiyor. Daha darbe güzellemelerini, millete yaptıkları hakaretleri saymıyorum. İşte bu seçimlerde sadece şehirlerinizi yönetecek başkanları seçmekle kalmayacaksınız, aynı zamanda ülkemizin geleceğinde hangi siyaset tarzının önünün açılacağını da belirleyeceksiniz. Sizlerden 31 Mart'a bu gözle de bakmanızı istiyorum." ifadelerini kullandı.

Bursa'nın en doğru kararı vereceğine inandığını vurgulayan Erdoğan, şu an dünyadaki tüm ekonomileri zorlayan en büyük sorunun son 50-60 yılın zirvesinde seyreden yüksek enflasyon olduğuna dikkati çekti.

Erdoğan, Avrupa'sından Amerika'sına herkesin kontrol altına almaya uğraştığı enflasyonla kendilerinin de mücadele ettiğini dile getirerek, hayat pahalılığından en fazla etkilenen kesimlerin de çalışanlar ve emekliler olduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yıl başında hem asgari ücrette hem emekli maaşlarında yaklaşık yüzde 50 oranında artış yapıldığını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Emeklilerimizin bayram ikramiyelerini de aynı oranda artırdık. Ayrıca, bir defaya mahsus 5 bin lira ödemede bulunduk. Öncesinde 16 milyon emeklimizin tamamına, tek sefere mahsus 5'er bin lira ödemede bulunduk. Şimdi de banka promosyonlarını 8 bin lira ile 12 bin lira arasına yükselterek emeklilerimize yeni bir imkan sağladık. Önümüzdeki temmuz ayında yılın ilk 6 ayındaki enflasyona göre emekli maaşlarını tekrar masaya yatıracağız. Memurlarımıza yaptığımız ek gösterge ilave edilmesi uygulamasını genişleterek düzenlemenin hazırlıkları tamamlandı. Küçük esnafın prim gün sayısında yaşadığı adaletsizliği giderecek, buna göre önümüzdeki dönemde bu adımı atacağız. Ev hanımlarımızın isteğe bağlı sigorta prim teşvikleriyle ilgili düzenlemeyi de hayata geçirdik. Gençlerimize çeşitli başlıklarda vereceğimiz ilave destekleri deprem bölgesinden başlayarak uyguluyoruz. Böylece milletimizin farklı kesimlerine verdiğimiz sözlerin takibini yapıyor, tek tek yerine getiriyoruz. Elbette tüm bunlar yüksek enflasyonun çalışanlar ve emeklilerde yol açtığı refah kaybı gerçeğini ortadan kaldırmıyor."

- "YAPAMAYACAĞIMIZ İŞLERİ ASLA SÖYLEMEDİK"



Ekonomi programını kararlılıkla uygulamayı sürdürerek fiyat istikrarının sağlanması gerektiğini kaydeden Erdoğan, yüksek enflasyon ortamında kime ne verilirse verilsin, beklenilen neticenin alınmadığını ifade etti.

Yılın ikinci yarısında enflasyonun inişe geçtiğinin hep birlikte görüleceğini vurgulayan Erdoğan, şöyle konuştu:

"Deprem şehirlerimizdeki inşaat çalışmalarının yükünün de hafiflemesiyle birlikte çalışanlarımızı ve emeklilerimizi hak ettikleri refah seviyesine biraz daha yaklaştıracağız. Biz bugüne kadar milletimize asla yalan söylemedik. İnsanlarımızı kandırmaya çalışmadık. Dün verdiğimiz sözleri bugün hatırlamıyoruz diye kulak arkası hiç yapmadık. Milletimizin her kesimiyle sürekli irtibat içinde olduğumuz için tespit ettiğimiz sıkıntıları, talepleri en kısa sürede karşılayacak adımları attık. Yapamayacağımız işleri asla söylemedik. Hatta emeklilikteki yaş uygulaması gibi aslında içimize sinmeyen birtakım hususları bile milletimizden gelen yoğun talepler karşısında hayata geçirmekten kaçınmadık. Bu uygulamanın kamu maliyesine getirdiği yükün ve sosyal güvenlik sistemimizin dengesine yol açtığı bozulmanın tamiri epeyce vakit alacak."

- "YAŞADIĞI SIKINTILARDAN DOLAYI SİTEMLERİNİ DİLE GETİREN HER VATANDAŞIM ELBETTE HAKLIDIR"



Cumhurbaşkanı Erdoğan, sahada emekli maaşlarında bununla bağlantılı şekilde kaçınılmaz olarak asgari ücrette ara artış istekleriyle karşılaştıklarını vurgulayarak, "Daha önce sadece emekli maaşlarında on bin liralık bir artışın yol açacağı mali yükün hesabını milletimizle paylaşmıştım. Yatırım bütçemizin tamamını veya eğitime, sağlığa ayırdığımız kaynağın tümünü sadece bu artışa tahsis etsek bile yetmeye mümkün olmadığını göreceksiniz. Takdir edersiniz ki devlet yönetiminde böyle bir durum olmaz, olamaz. Yaşadığı sıkıntılardan dolayı sitemlerini dile getiren her vatandaşım elbette sonuna kadar haklıdır. Peki, çalışanların ve emeklilerin kayıplarını nasıl telafi edeceğiz? Her zaman yaptığımız gibi bunu daha çok çalışarak, daha çok üreterek, devletimizin kaynaklarını daha da çoğaltarak yapacağız." ifadelerini kullandı.

Vatandaşın karşısına gelip atıp tutanların hiçbirinin bırakın devletin kaynaklarını çoğaltmayı, mevcuda bile sahip çıkamayacaklarını, vatandaşın derdine derman olamayacağını dile getiren Erdoğan, şöyle konuştu:

"Belediyelerde yaptıklarını görüyorsunuz. 5 yılda iflas ettirmedikleri yer kalmadı. Sorunsuz saat gibi tıkır tıkır işleyen hizmetleri bile devam ettiremediler. Sadece yalanlarıyla sizleri kandırmanın peşindeler. Biz tüm samimiyetimizle, tüm içtenliğimizle, tüm hak ve hakkaniyet duygumuzla size gerçeği söylüyor, çözüm yolumuzu paylaşıyoruz. 21 yılda nasıl 3 kat Türkiye'yi büyüttüysek, önümüzdeki dönemde 2 kat daha büyütüp inşallah sözlerimizi fazlasıyla tutacağız. Yeter ki birliğimize, beraberliğimize sahip çıkarak, ülkemizin bütünlüğünde, devletimizin bekasında gözü olanları sevindirmeyelim. Gerisi sadece gayret, vakit ve planlama meselesidir."

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bursa'daki Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi'ni eski ihtişamına kavuşturacak bir projeyi hayata geçirdiklerini belirterek, "Ulu Cami ile Hanlar Bölgesi arasındaki bağlantıyı güçlendirecek bu projeyle Bursa'ya 3 yeni meydan, 9 bin metrekare yeşil alan, 12 bin 500 metrekarelik yeraltı kapalı otoparkı kazandırıyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Gökdere Meydanı'nda düzenlenen mitinginde yaptığı konuşmada, söyledikleri her şeyin referansının Türkiye'ye kazandırdıkları eser ve hizmetler olduğunu kaydetti.

Son 21 yılda Bursa'ya 327 milyar lira kamu yatırımı yaptıklarını aktaran Erdoğan, eğitimde 10 bin 632 yeni derslik inşa ettiklerini, ikinci devlet üniversitesi olarak Bursa Teknik Üniversitesini kurduklarını, gençlik ve sporda 10 bin 278 kişi kapasiteli yüksek öğrenim yurt binaları açtıklarını anlattı.

Erdoğan, Bursa'ya 81 spor tesisi inşa ettiklerini, bu tesisler arasında 43 bin seyirci kapasiteli Timsah Arena Stadyumu, Atıcılar Spor Kompleksi ve Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi'nin de bulunduğunu dile getirdi.

Bursalı ihtiyaç sahiplerine 11 milyar lira kaynak aktardıklarını belirten Erdoğan, sağlıkta, 1355 yataklı Bursa Şehir Hastanesi başta olmak üzere, toplamda 3 bin 994 yataklı 29 hastane dahil, 88 sağlık tesisi yaptıklarını bildirdi.

Erdoğan, şehir hastanesi standardında 1315 yataklı Çekirge Ali Osman Sönmez Devlet Hastanesinin inşaatını tamamladıklarını, test ve devreye alma işlemleri bittikten sonra 3 ay içinde hasta kabulüne başlayacaklarını ifade etti.

Uludağ Üniversitesi bünyesinde 250 yataklı Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesinin inşasının sürdüğüne işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, ayrıca Bursa'ya 1000 yataklı bir hastane daha yapmayı planladıklarını kaydetti.

- "BURSA'DAKİ 11 MİLLET BAHÇESİ PROJEMİZDEN 7'SİNİN YAPIMINI TAMAMLADIK"



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TOKİ eliyle Bursa'da toplam 23 bin 547 konutu tamamlayıp hak sahiplerine teslim ettiklerini, 2 bin 943 konutun yapımına devam ettiklerini anlattı.

Bursa'da 54 bin 292 konut ve ticari alanı dönüştürdüklerini belirten Erdoğan, 20 bin 416 adet bağımsız bölümün dönüşüm sürecinin devam ettiğini dile getirdi.

Erdoğan, Hanlar Bölgesinin, 14 han, 1 bedesten, 13 açık çarşı, 7 üstü örtülü çarşı, 11 kapalı çarşı, 4 pazar alanı, 21 cami, 177 sivil mimarlık örneği yapı, 1 okul ve 3 türbesiyle adeta bir açık hava müzesi olduğunu kaydederek, şöyle konuştu:

"Bursa'daki Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi'ni eski ihtişamına kavuşturacak bir projeyi hayata geçiriyoruz. Ulu Cami ile Hanlar Bölgesi arasındaki bağlantıyı güçlendirecek bu projeyle Bursa'ya 3 yeni meydan, 9 bin metrekare yeşil alan, 12 bin 500 metrekarelik yeraltı kapalı otoparkı kazandırıyoruz. Yeri kaybolan Sarıca Sungur Mescidi'nin duvarlarını ve hazire alanını bularak yeniden ihya edip, ibadete açtık. Bursa'daki 11 millet bahçesi projemizden 7'sinin yapımını tamamladık. Dünya Göçebe Oyunları Millet Bahçesi'nin yapımına devam ediyoruz. Üçünün proje çalışmaları sürüyor."

- "BU AY AÇTIĞIMIZ YENİŞEHİR-BİLECİK BÖLÜNMÜŞ YOLUYLA SEYAHAT SÜRESİ 50 DAKİKADAN 25 DAKİKAYA İNDİ"



Cumhurbaşkanı Erdoğan, ulaştırmada 200 kilometreden devraldıkları bölünmüş yol uzunluğunu, 608 kilometreye çıkardıklarını söyledi.

İstanbul-Bursa-İzmir Otoyolu'nun yanı sıra diğer yatırımlarla şehri, ilçeleriyle ve diğer illerle konforlu bir ulaşım ağına kavuşturduklarına dikkati çeken Erdoğan, "Bu ay açtığımız Yenişehir-Bilecik bölünmüş yoluyla seyahat süresi 50 dakikadan 25 dakikaya indi. Mudanya-Gemlik yolunu, Çalı yolunun ikinci etabını, Doğancı Tüneli'ni, İznik Çevre Yolu'nu bu sene bitiriyoruz. Dursunbey Tavşanlı yolunu, Gemlik-Armutlu-Çınarcık-Yalova yolunu seneye tamamlıyoruz. Şehrimizi ülkemizin hızlı tren ağına bağlayacak Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli hattının inşasına devam ediyoruz. Biten etapları hizmete açmaya başladık." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, Bursa'ya 24 baraj, 3 içme suyu tesisi, 47 sulama tesisi, 5 arazi toplulaştırma projesi, 21 taşkın koruma tesisi, 17 gölet, 9 yeraltı depolama tesisi ve 12 HES kazandırdıklarını aktardı.

İznik Barajı, Karacabey Gölecik Barajı, İnegöl Hocaköy barajları ile Yeşildere Barajı sulamasının yapımına devam ettiklerini belirten Erdoğan, Bursa'da 568 bin dekar zirai araziyi sulamaya açtıklarını, inşa safhasındakilerle 59 bin dekar araziyi daha sulayacaklarını kaydetti.

Bursalı çiftçilere 43 milyar lirayı aşkın tarımsal hibe desteği verdiklerini anımsatan Erdoğan, "Türkiye'nin otomobili Togg'a ev sahipliği yapan Bursa'ya 8 yeni organize sanayi bölgesi, 3 endüstri bölgesi, 3 teknokent, 132 araştırma-geliştirme merkezi, 31 tasarım merkezi kurduk. Şehrimizdeki aktif sigortalı sayısı 514 binden 1 milyon 100 bin seviyesine çıktı. İstihdamı desteklemek için Bursalı işverenlerimize 27 milyar lira tutarında prim desteği sağladık. Enerjide, abone sayısı 1 milyon 113 bin olan Bursa'nın tüm ilçelerine doğal gaz arzını sağladık." şeklinde konuştu.

- "SİZLERE EFENDİ OLMAYA DEĞİL, HİZMETKAR OLMAYA GELDİK"



Erdoğan, konuşması esnasında, Bursa'ya yaptıkları yatırımların yer aldığı videoyu alandaki katılımcılarla izledi.

Videonun sona ermesinin ardından, "Evet, biz Bursa'ya aşığız. Aşık mıyız?" sorusunu yönelttiği katılımcılardan "Evet." yanıtını alan Erdoğan, "Öyleyse pazar günü sandıkları patlatıyor muyuz? Ben size inanıyorum. Öyleyse 2 günümüz var. Durmak yok." dedi.

Erdoğan, "Allah'ın izniyle 31 Mart'tan sonra bunlara büyükşehir ve ilçe belediyelerimizle işbirliği içinde çok daha fazlasını ekleyeceğiz. Cumhurbaşkanınız olarak bakanlarımla yoğun bir çalışma içerisinde, sizlere efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geldik." ifadelerini kullandı.

Konuşmasının ardından "Büyükşehir ve ilçe belediye başkan adaylarımızı size emanet ediyorum. Sahip çıkıyor musunuz?" diyen Erdoğan'a katılımcılar, "Evet" yanıtını verdi.

Mitingde, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın Büyükşehir Belediye Başkan adayı Alinur Aktaş ve AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan da birer konuşma yaptı.

Programın sonunda Erdoğan, Bursa büyükşehir belediyesi ve ilçe belediye başkan adaylarını tek tek platforma davet ederek, vatandaşları selamladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sahneye davet ettiği çocuklarla fotoğraf çektirdi, onlara harçlık verdi.

Cengiz Kurtoğlu'nun "Duyanlara duymayanlara" şarkısına eşlik eden Erdoğan, daha sonra alandan Cumhurbaşkanlığı otobüsü ile ayrıldı.

Erdoğan, güzergahtaki vatandaşları da selamlayarak, çocuklara oyuncak dağıttı.