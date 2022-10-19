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19 Ekim 2022 Çarşamba 19:19:00 - Güncelleme:19 Ekim 2022 Çarşamba 19:19:00

Başkan Erdoğan, Tebbun ile görüştü

Kaynak: AA

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, Türkiye-Cezayir ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.

Başkan Erdoğan, görüşmede, iki kardeş ülke arasındaki ilişkilerin müşterek gayretler sonucu ulaştığı müstesna seviyeden memnuniyet duyduğunu ifade etti.

FETÖ ile mücadele konusunda attığı samimi adımlar için Tebbun'a teşekkür eden Başkan Erdoğan, tüm alanlarda olduğu gibi enerji sektöründeki, özellikle de doğal gaz konusundaki iş birliğinin artırılmasını istedi.

Etiketler : Başkan Erdoğan FETÖ Türkiye-Cezayir
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