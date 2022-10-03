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Başkan Erdoğan talimat verdi: Türkiye'den üst düzey ziyaret
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03 Ekim 2022 Pazartesi 00:18:00 - Güncelleme:03 Ekim 2022 Pazartesi 00:18:00

Başkan Erdoğan talimat verdi: Türkiye'den üst düzey ziyaret

Kaynak: AA

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Dışişleri Bakanlığı, Başkan Erdoğan'ın talimatıyla Türkiye'den üst düzey bir heyetin Libya'ya resmi ziyaret gerçekleştireceğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın'ın yarın Libya'ya resmi bir ziyaret gerçekleştireceği belirtildi.

Açıklamada "Ziyaret sırasında, Libya'daki siyasi geçiş süreci ve bu kapsamda seçimler konusunun ele alınması, askeri eğitim iş birliği dahil ikili ilişkilerin gözden geçirilmesi ve bölgesel meselelerde görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir." ifadesi kullanıldı.

Etiketler : başkan erdoğan libya talimat
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