Başkan Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı mesajı
Kaynak: AA
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Şırnak'ta terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda şehit olan askerler ile güvenlik korucusunun ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Şırnak'ın Bestler Dereler bölgesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Serkan Ölmez, Jandarma Uzman Çavuş Bayram Doğan, Jandarma Uzman Çavuş Özcan İlhan, Jandarma Uzman Çavuş Gaffar Mayik ve Güvenlik Korucusu Cevher Özgün'ün ailelerine mesaj göndererek, başsağlığı dileklerini iletti.
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