VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İmamoğlu döneminde İSKİ rezaleti! Borç 48 kat arttı
Emine Erdoğan'dan koruyucu ailelere yönelik paylaşım
CHP'de para sayma skandalı... Kaftancıoğlu'nun bugün ifade vermesi bekleniyor
AJet'ten "1 dolar ve 1 avroya yurt dışı indirimli bilet" kampanyası
BM Raportörü: İsrail'in Gazze'deki suçları UCM'yi önümüzdeki 50 yıl meşgul edebilir
İsrail ordusunun Şifa Hastanesine düzenlediği baskında şu ana kadar 150'den fazla Filistinli öldürül...
22 Mart 2024 Cuma 10:45:00 - Güncelleme:22 Mart 2024 Cuma 10:45:00

Başkan Erdoğan seçim mitinglerine Ankara'da devam edecek

Kaynak: TRT Haber

ABONE OL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart seçimlerine doğru en büyük mitinglerinden birini yarın Ankara'da gerçekleştirecek.

31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler genel seçimleri kapsamında miting programlarına 10 Şubat'ta Zonguldak'ta başlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yoğun mesaisi devam ediyor.

Seçim mitinglerine bugün Karabük ve Çankırı ile devam edecek olan Erdoğan, hem gündemdeki konulara değinecek, hem de seçim mesajları verecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın da partisince Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenecek Büyük Ankara mitingine katılarak konuşma yapacak.

Etiketler : recep tayyip erdoğan ankara seçim miting
Serhat Şahin, bir milyonu aştı

Serhat Şahin, bir milyonu aştı
Hande Erçel, Ortadoğu'nun Kylie'si oluyor

Hande Erçel, Ortadoğu'nun Kylie'si oluyor
Melisa Sözen, ‘Aile Yalanları' ile tiyatroda

Melisa Sözen, ‘Aile Yalanları' ile tiyatroda
Abisini trafik kazasında kaybetti

Abisini trafik kazasında kaybetti
Paris Fashion Week'te bir Türk

Paris Fashion Week'te bir Türk
Ersay'dan yeni şarkı

Ersay'dan yeni şarkı
Kerem annesi Fahriye Evcen ile gezmede

Kerem annesi Fahriye Evcen ile gezmede
Süper star bayramda yine sahnede

Süper star bayramda yine sahnede
İlk senfonik konser

İlk senfonik konser

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX