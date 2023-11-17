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17 Kasım 2023 Cuma 17:01:00 - Güncelleme:17 Kasım 2023 Cuma 17:01:00

Başkan Erdoğan, Scholz ile ortak açıklama yapıyor: Almanya'da Gazze diplomasisi

Kaynak: AA

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Başkan Erdoğan, resmi ziyarette bulunmak üzere Almanya'nın başkenti Berlin'e geldi. Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier ile görüştü. Başkan Erdoğan ve Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, İsrail-Filistin meselesinde tek çözümün iki devletli yapı olduğu konusunda ve Filistin'de ateşkesin sağlanması ile insani yardımların bölgeye ulaştırılması için birlikte çalışma hususunda görüş birliğine vardı. Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile görüşen Başkan Erdoğan ortak basın toplantısında konuşuyor.

Başkan Erdoğan Almanya Başbakanı Scholz ile ortak basın toplantısı düzenliyor.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları;

Kolay değil, 52 senedir Türkiye Avrupa Birliği kapısında bekletilmektedir. Vize serbestesi sağlanıncaya kadar vatandaşlarımızın vize işlem süreçlerinin kolaylaştırılması ve hızlandırılmasını bugün ele alacağız

Hastanelerin vurulması, çocukların öldürülmesi Tevrat'ta yoktur, yapamazsın.

Ben rahat konuşuyorum çünkü bizim İsrail'e borcumuz yok. Borçlu olanlar rahat konuşamaz

Şu anda İsrail'in nükleer silahı var mı? Var ama bunu İsrail'e sorarsanız 'var' demez. Çünkü onlar yalanı çok iyi kullanırlar

Açık ve net konuşacağım; 7 Ekim tarihi bir başlangıç olarak anlatılıyor, 7 Ekim'den sonraki süreç hiç konuşulmuyor. Şu an itibariyle 13 bin Filistinli çocuk, kadın, yaşlı ne yazık ki öldürüldü.

Başkan Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier ile görüştü.

HEYETLERARASI GÖRÜŞME

Başkan Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.

Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanlığı Bellevue Sarayı'na gelişinde Steinmeier tarafından karşılandı.

Başkan Erdoğan ve Steinmeier, tokalaşarak basın mensuplarına poz verdi.

FİLİSTİN İÇİN GÖRÜŞ BİRLİĞİ SAĞLANDI

Başkan Erdoğan ve Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, İsrail-Filistin meselesinde tek çözümün iki devletli yapı olduğu konusunda görüş birliğine vardı.Başkan Erdoğan ve Alman Cumhurbaşkanı Steinmeier, Filistin'de ateşkesin sağlanması ve insani yardımların bölgeye ulaştırılması için birlikte çalışma konusunda mutabık kaldı.


Başkan Erdoğan ve Steinmeier, tokalaşarak basın mensuplarına poz verdi.

Erdoğan ziyaret anısına hazırlanan şeref defterini imzaladı.

Daha sonra baş başa görüşmeye geçen Erdoğan ve Steinmeier, heyetler arası görüşmeye de başkanlık etti.

BAŞKAN ERDOĞAN, ALMANYA'YA GELDİ

Başkan Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere Almanya'nın başkenti Berlin'e geldi.

Berlin Brandenburg Havalimanı'nda yetkililer tarafından karşılanan Başkan Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile görüşmek üzere Bellevue Sarayı'na geçti.

Ziyareti kapsamında Steinmeier ile baş başa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirecek olan Başkan Erdoğan, daha sonra Şansölyelik Binası'nda Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile baş başa görüşecek.

İki lider görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Başkan Erdoğan'a ziyaretinde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç eşlik ediyor.

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Etiketler : BAŞKAN ERDOĞAN ALMANYA BERLİN
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