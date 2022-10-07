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07 Ekim 2022 Cuma 11:46:00 - Güncelleme:07 Ekim 2022 Cuma 11:46:00

Başkan Erdoğan Putin ile görüştü

Kaynak: AA

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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in yaptığı telefon görüşmesinde, Rusya-Ukrayna savaşındaki son gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı A, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Rusya ilişkilerini geliştirecek hususların yanı sıra Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki son gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Ukrayna meselesinin herkesin yararına olacak şekilde barışçıl bir çözüme kavuşturulması noktasında üzerlerine düşeni yapmaya hazır olduklarını yineledi.

Etiketler : Recep Tayyip Erdoğan Ukrayna Vladimir Putin
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