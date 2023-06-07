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Başkan Erdoğan, Putin ile görüştü... Rusya-Ukrayna savaşındaki gelişmeler ele alındı
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07 Haziran 2023 Çarşamba 16:16:00 - Güncelleme:07 Haziran 2023 Çarşamba 16:16:00

Başkan Erdoğan, Putin ile görüştü... Rusya-Ukrayna savaşındaki gelişmeler ele alındı

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Başkan Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşme gerçekleştirdi. Yapılan görüşmede görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşındaki gelişmeler ele alındı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşındaki gelişmeler ele alındı.

Başkan Erdoğan, görüşmede, Kahovka Barajı'nda yaşanan patlamaya ilişkin kapsamlı soruşturmanın hiçbir şüpheye mahal vermeyecek şekilde gerçekleştirilmesinin önemli olduğunu ifade etti.

Bu doğrultuda Rus ve Ukraynalı uzmanların, Birleşmiş Milletlerin ve Türkiye dahil uluslararası toplumun katılımıyla bir komisyon kurulabileceğini dile getiren Başkan Erdoğan, bu bağlamda Türkiye'nin üzerine düşeni yapmaya hazır olduğunu belirtti.

Başkan Erdoğan, Tahıl Mutabakatı'nın sürdürülmesine tüm dünyanın verdiği önemin altını çizerek, müşterek gayretlerle tesis ettikleri mutabakatın küresel gıda krizinin önünün alınması noktasında hayati rol oynadığına dikkati çekti.

Başkan Erdoğan, Birleşmiş Milletlerle Rus tahıl ve gübresinin ihracına dair engellerin kaldırılması için yürütülen istişarelerin devamında fayda gördüğünü de belirtti.

Türkiye'nin adil barışın tesisi noktasında gereken çabayı sergilemeye devam etme kararlılığında olduğunu vurgulayan Erdoğan, çatışmaların sona ermesi için gereken her türlü desteği samimiyetle vermeye hazır olduklarını söyledi.

Etiketler : recep tayyip erdoğan vladimir putin rusya
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