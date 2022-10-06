Başkan Erdoğan Prag'da

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'ne katılmak üzere Çekya'nın başkenti Prag'a geldi. Erdoğan'ı taşıyan uçak TSİ 12.50'de Prag Vaclav Havel Havalimanı'na indi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Prag Kalesi'nde gerçekleştirilecek Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi öncesinde Prag Büyükelçiliği Rezidansı'na geçti. Burada Erdoğan, Türk ve Azerbaycan vatandaşlarının büyük sevgi seli ile karşılandı. Türk ve Azerbaycan bayraklarıyla Erdoğan'ı bekleyen kalabalık, "Hoş geldin" sloganları attı. Vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirerek, uzun uzun sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra rezidansa geçti. Erdoğan, buradan zirvenin gerçekleştirileceği Prag Kalesi'ne geçecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Büyükelçilik Rezidansı'na gelişi sırasında ise yoğun güvenlik önlemleri alınarak, büyükelçilik binasının bulunduğu sokak trafiğe kapatıldı.

ERDOĞAN, PAŞİNYAN İLE GÖRÜŞECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, saat 13.00'te gerçekleştirilecek açılış oturumu ile "Barış ve Güvenlik" konulu yuvarlak masa toplantısına katılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ayrıca Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve diğer bazı liderlerle de bir araya gelmesi bekleniyor.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel'in katılımıyla düzenlenecek dörtlü görüşmede bir araya gelecek.

AVRUPA SİYASİ TOPLULUĞU'NUN İLK TOPLANTISI BUGÜN GERÇEKLEŞTİRİLİYOR

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un öncülük ettiği Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi, AB üyesi ve üye olmayan 44 ülkenin liderini bugün Çekya'nın başkenti Prag'da bir araya getiriyor. Tarihi Prag Kalesi'nde gerçekleştirilecek zirvede AB üyesi olmayan ülkeler arasında Türkiye, Arnavutluk, İngiltere, Sırbistan, Ermenistan, Azerbaycan, Bosna Hersek, Gürcistan, İzlanda, Kosova, Lihtenştayn, Moldova, Karadağ, Kuzey Makedonya, Norveç, Sırbistan ve İsviçre yer alıyor. AB'ye üye olmayan ülkelerin de içerisinde yer aldığı diyalog ve iş birliği platformu niteliğindeki oluşumun ilk toplantısında barış, güvenlik, enerji, iklim ve ekonomik durum bakımından halihazırda Avrupa'nın karşı karşıya olduğu zorluklar masaya yatırılacak. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky de Kiev'den video konferans yöntemiyle katılımcılara hitap edecek. Liderler ayrıca oturum aralarında görüşmeler gerçekleştirecek.

Fransa, doğalgaz boru hatları, siber güvenlik ve enerji kaynakları gibi Avrupa'nın kritik konulardaki altyapısını koruma konusunda liderler arasında potansiyel bir iş birliği alanı oluşturmayı hedefliyor. Zirvede AB dışındaki bir ülkede 6 ay içinde ikinci toplantının düzenlenmesinin kabul edilmesi de planlanıyor. Ayrıca toplantının sonucunun Avrupa Siyasi Topluluğu'nun devamlı olup olmayacağına dair işaret vermesi de bekleniyor.