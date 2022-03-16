Başkan Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi'ne katılacağını bildirdi

24 Mart'ta Brüksel'deki NATO Liderler Zirvesi'ne katılacağını dile getiren Başkan Erdoğan, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile ortak basın toplantısı düzenledi. Başkan Erdoğan, "Polonya 2 milyon mülteciye kapılarını açarak örnek bir duruş sergiliyor. Bu tavrından dolayı değerli dostum Duda'yı tebrik ediyorum." dedi.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

Polonya Cumhurbaşkanı Duda'yı misafir etmekten memnuniyet duyuyorum. Kendilerine bir kez daha Ankara'ya gelmelerinden ötürü hoş geldiniz diyorum.

Görüşmelerimizde ikili ilikşilerin yanı sıra Ukrayna-Rusya'daki son durumu ele aldık. İki NATO müttefiki olarak neler yapılabilir bunları yeniden zirvede değerlendireceğiz. Savaşın sona ermesi için diplomatik çabaların gösterilmesi konusunda mutabık kaldık. Dışişleri Bakanım bugün Moskova'da temaslarda bulunuyor, yarın da Ukranya'ya geçecek.

Polonya 2 milyon mülteciye kapılarını açarak örnek bir duruş sergiliyor. Bu tavrından dolayı değerli dostum Duda'yı tebrik ediyorum.