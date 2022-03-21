Başkan Erdoğan, özel sporcuları kabul etti

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla Ankara Özel Sporcular Federasyonu üyelerini ağırladı.

AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleşen kabul basına kapalı yapıldı.

Ziyarette özel sporcular Erdoğan'a üzerinde isminin ve 53 numarasının yazılı olduğu bir forma hediye etti.