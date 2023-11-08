Başkan Erdoğan, Özbekistan'da: Zirvede İsrail meselesi de ele alınacak
Kaynak: AA
Başkan Erdoğan, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 16'ncı Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile bir araya geldi.
Başkan Erdoğan'ı İslam Kerimov Taşkent Uluslararası Havalimanı'nda Özbekistan Başbakanı Abdulla Aripov, Taşkent Valisi Shavkat Umurzakov, Dışişleri Bakan Yardımcısı Bobur Usmanov, Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Olgan Bekar ve eşi Nurgül Bekar ile Özbekistan'ın Ankara Büyükelçisi Alişer Azamhocayev karşıladı.
Başkan Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç ve Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım da Taşkent'e geldi.
Ziyaret kapsamında, Başkan Erdoğan'ın 9 Kasım Perşembe günkü Zirve oturumunda hitapta bulunması ve katılımcı liderlerle ikili görüşmeler yapması öngörülüyor.
Zirve çerçevesinde, "Türkiye'nin kurucu üyesi olduğu Teşkilat'ın etkinliğinin artırılması, üye ülkeler arasında ticaret, ulaştırma ağları ve bağlantısallığın geliştirilmesi" gibi konularda fikir alışverişinde bulunulması planlanıyor.
BAŞKAN ERDOĞAN, MİRZİYOYEV İLE BİR ARAYA GELDİ
Başkan Erdoğan, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 16'ncı Zirvesi dolayısıyla bulunduğu Özbekistan'da Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile görüştü.
- Başkan Erdoğan, Özbekistan'da: Zirvede İsrail meselesi de ele alınacak
- AYM'den dezenformasyon yasası kararı
- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz açık açık uyardı: Gerekirse cezasını 10 katına çıkarırız
- Ziraat Bankası'ndan Türk Voleyboluna Büyük Destek
- İsrail ile enerji projeleri rafa kalktı
- Depremin yaraları sarılıyor... Konutlar hak sahiplerine teslim edilecek