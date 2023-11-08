Başkan Erdoğan, Özbekistan'da: Zirvede İsrail meselesi de ele alınacak

Başkan Erdoğan, Özbekistan'da: Zirvede İsrail meselesi de ele alınacak

Başkan Erdoğan'ı İslam Kerimov Taşkent Uluslararası Havalimanı'nda Özbekistan Başbakanı Abdulla Aripov, Taşkent Valisi Shavkat Umurzakov, Dışişleri Bakan Yardımcısı Bobur Usmanov, Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Olgan Bekar ve eşi Nurgül Bekar ile Özbekistan'ın Ankara Büyükelçisi Alişer Azamhocayev karşıladı.

Başkan Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç ve Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım da Taşkent'e geldi.

Ziyaret kapsamında, Başkan Erdoğan'ın 9 Kasım Perşembe günkü Zirve oturumunda hitapta bulunması ve katılımcı liderlerle ikili görüşmeler yapması öngörülüyor.

Zirve çerçevesinde, "Türkiye'nin kurucu üyesi olduğu Teşkilat'ın etkinliğinin artırılması, üye ülkeler arasında ticaret, ulaştırma ağları ve bağlantısallığın geliştirilmesi" gibi konularda fikir alışverişinde bulunulması planlanıyor.

BAŞKAN ERDOĞAN, MİRZİYOYEV İLE BİR ARAYA GELDİ

Başkan Erdoğan, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 16'ncı Zirvesi dolayısıyla bulunduğu Özbekistan'da Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile görüştü.