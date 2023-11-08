VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Başkan Erdoğan, Özbekistan'da: Zirvede İsrail meselesi de ele alınacak
Blinken: Gazze Filistinliler tarafından yönetilmeli
AYM'den dezenformasyon yasası kararı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz açık açık uyardı: Gerekirse cezasını 10 katına çıkarırız
Ziraat Bankası'ndan Türk Voleyboluna Büyük Destek
İsrail ile enerji projeleri rafa kalktı
08 Kasım 2023 Çarşamba 16:59:00 - Güncelleme:08 Kasım 2023 Çarşamba 16:59:00

Başkan Erdoğan, Özbekistan'da: Zirvede İsrail meselesi de ele alınacak

Kaynak: AA

ABONE OL

Başkan Erdoğan, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 16'ncı Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile bir araya geldi.

Başkan Erdoğan'ı İslam Kerimov Taşkent Uluslararası Havalimanı'nda Özbekistan Başbakanı Abdulla Aripov, Taşkent Valisi Shavkat Umurzakov, Dışişleri Bakan Yardımcısı Bobur Usmanov, Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Olgan Bekar ve eşi Nurgül Bekar ile Özbekistan'ın Ankara Büyükelçisi Alişer Azamhocayev karşıladı.

Başkan Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç ve Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım da Taşkent'e geldi.

Ziyaret kapsamında, Başkan Erdoğan'ın 9 Kasım Perşembe günkü Zirve oturumunda hitapta bulunması ve katılımcı liderlerle ikili görüşmeler yapması öngörülüyor.

Zirve çerçevesinde, "Türkiye'nin kurucu üyesi olduğu Teşkilat'ın etkinliğinin artırılması, üye ülkeler arasında ticaret, ulaştırma ağları ve bağlantısallığın geliştirilmesi" gibi konularda fikir alışverişinde bulunulması planlanıyor.

BAŞKAN ERDOĞAN, MİRZİYOYEV İLE BİR ARAYA GELDİ

Başkan Erdoğan, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 16'ncı Zirvesi dolayısıyla bulunduğu Özbekistan'da Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile görüştü.

Etiketler : BAŞKAN ERDOĞAN ÖZBEKİSTAN Türk devletleri teşkilatı
X-ray önlemi

X-ray önlemi
Peynire hasret kaldı

Peynire hasret kaldı
Aşk dolu paylaşım

Aşk dolu paylaşım
Kovboy sürprizi

Kovboy sürprizi
Muazzez Ersoy: Tek kalmak zor

Muazzez Ersoy: Tek kalmak zor
Süperstar sahne kostümü ile göz kamaştırdı

Süperstar sahne kostümü ile göz kamaştırdı
Babadan 20 sene sonra mektup

Babadan 20 sene sonra mektup
Aslıhan Güner: Filmde 100 yıl öncesine gittim

Aslıhan Güner: Filmde 100 yıl öncesine gittim
"Friends" dizisiyle tanınan oyuncu Matthew Perry hayatını kaybetti

"Friends" dizisiyle tanınan oyuncu Matthew Perry hayatını kaybetti

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX