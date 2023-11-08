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08 Kasım 2023 Çarşamba 11:11:00 - Güncelleme:08 Kasım 2023 Çarşamba 11:11:00

Başkan Erdoğan Özbekistan'a gitti

Kaynak: IHA

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 16'ncı Zirvesi'ne katılmak üzere Özbekistan'a gitti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 16'ncı Zirvesi'ne katılmak üzere Özbekistan'a gitti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TUR" ile Özbekistan'ın başkenti Taşkent'e hareket etti.

Başkan Erdoğan, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 16'ncı Zirvesi'ne katılmak üzere özel uçak "TUR" ile saat 11.00'de Özbekistan'ın başkenti Taşkent'e gitti. Erdoğan'ı Esenboğa Havalimanı'nda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı ve Ankara Valisi Vasip Şahin uğurladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç ve Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım da Taşkent'e gitti.

Etiketler : başkan erdoğan zirve özbekistan
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