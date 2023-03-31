"Onlar sahte gündem peşinde koşsun, bizim gündemimiz deprem"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.



Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Bugün aynı masanın etrafında oturan insanlar olarak sadece iftarlıklarımızı paylaşmıyoruz, aynı zamanda bizler ortak bir kaderi de paylaşıyoruz. Rabbim yol arkadaşlığımızı daim eylesin. Diğerleri ne yaparsa yapsın, hangi sahte gündemlerin peşinde koşarsa koşsun biz her günümüzü deprem öncelikli meselelerle geçiriyoruz. İçinde bulunduğumuz mübarek günlerin bereketinden istifade ederek yaralı gönüllere şifa olmaya çalışıyoruz.

Geçen hafta Hatay ve Kahramanmaraş'taydık. Bir hafta önce Adıyaman'ı ve Gaziantep'i ziyaret ettik şimdi de sizlere yalnız olmadığınızı hissettirmek için Kilis'teyiz. 11 ilimizi de dolaşacağız. Kalan 6 vilayetimizi de dolaşmak suretiyle tüm depremzede kardeşlerimizle bir arada olacağız.

Öncelikle insanlık tarihinin en büyük tabi afetlerinden 6 Şubat depremleri dolayısıyla her birinize tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum.

Deprem şehrimizde 5 bin 41 bağımsız bölümden oluşan 3 bin 40 binayı yıkık, ağır ve orta hasarlı olarak kullanılamaz hale getirdi. 9 Şubat'ta Kilis'e yaptığımız ziyarette depremin yol açtığı tahribatı yerinde görmüştük. Her alanda sizlerin yanında olduk. İlk günden itibaren çalışmaların koordinasyonunu Kilis'te Ticaret Bakanı'mla yürüttük.

Deprem konutlarımızın inşası noktasında zemin etütleri biten yerlerde temellerimizi atıyoruz. Depremzedeleri biran önce kalıcı konutlara kavuşturmayı hedefliyoruz.

Bu amaçla Kilis'te 1643 afet konutu ve 2 bin 628 köy evi inşa edeceğiz. Şehrimizde yapılacak toplam mesken sayısı 4 bin 271'i buluyor. Bunlardan 649 konutun temelini bugün attık. 486 köy evimizin ihalesini de yaptık. Böylece afet bölgesinde toplam 67 bin 50 konut ve köy evinin yapım süreci başlamış oldu. Depremin vurduğu 11 ilimizde 319 bin konut toplamda ise 650 bin konut inşa edeceğiz. İnşallah bu konutların 319 binini 1 sene içinde bitirip sahiplerine teslim edeceğiz. Köy evlerinin bir kısmını belki de bayrama kadar inşallah yetiştirme durumumuz olabilir.

Sözümüzü tutabilmek için deprem bölgesinde ülke tarihimizin en büyük inşa ve ihya seferberliğini başlattık.

Sosyal konutlarımızın yapımı da aynı şekilde devam ediyor. Kilis'te bugüne kadar 1929 sosyal konut inşa ettik. "İlk evim, ilk işyerim" kampanyası kapsamında Kilis'te 550 konut ve 3 bin konut amaçlı arsayı milletimizin hizmetine sunuyoruz. Her bir depremzede kardeşimizi ev sahibi yapana kadar hız kesmenden çalışmamızı sürdüreceğiz.