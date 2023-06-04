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04 Haziran 2023 Pazar 11:25:00 - Güncelleme:04 Haziran 2023 Pazar 11:25:00

Başkan Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'i kabul etti

Kaynak: AA

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i kabul etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i kabulü sona erdi.

Dolmabahçe Ofisi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.

Dolmabahçe Ofisi'nde basına kapalı gerçekleşen kabul, yaklaşık 1 saat sürdü.

Kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve NATO yetkilileri de hazır bulundu.

Etiketler : recep tayyip erdoğan nato jens stoltenberg
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