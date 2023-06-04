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04 Haziran 2023 Pazar 11:25:00 - Güncelleme:04 Haziran 2023 Pazar 11:25:00

Başkan Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'i kabul edecek

Kaynak: AA

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Başkan Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'i kabul edecek.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i kabul edecek.

Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'ndeki kabul, saat 14.00'te gerçekleşecek.

Görüşmenin ana gündem maddesi İsveç'in NATO üyeliği olacak.

Etiketler : recep tayyip erdoğan nato jens stoltenberg
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