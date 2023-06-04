Başkan Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'i kabul edecek
Kaynak: AA
Başkan Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'i kabul edecek.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i kabul edecek.
Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'ndeki kabul, saat 14.00'te gerçekleşecek.
Görüşmenin ana gündem maddesi İsveç'in NATO üyeliği olacak.
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