Başkan Erdoğan müjdeyi verdi... "Yakında paylaşacağız"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "2002 yılında ülkemizde toplam 500 bin öğretmen varken son atamayla birlikte sadece bizim dönemimizde göreve başlayan öğretmen sayısı 800 bini buldu. İhtiyaç duyulan alanlarda öğretmen atamalarını sürdüreceğiz." dedi.

Başkan Erdoğan, Haydarpaşa Lisesi'nde düzenlenen 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Karne Dağıtım Töreni'nde yaptığı konuşmada, yaklaşık 89 yıllık tarihiyle ülkenin en köklü eğitim öğretim kurumlarından biri olan Haydarpaşa Lisesi'nde bulunmaktan memnuniyet duyduğunu vurguladı.

Bugün başarıyla tamamladıkları 2022-2023 eğitim öğretim yılının eğitim camiasının tüm paydaşları için hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, "Ülkemizin dört bir köşesinde şu an karne sevinci yaşayan evlatlarımızın tamamını tebrik ediyor, hepsinin tek tek alınlarından öpüyorum." dedi.

Erdoğan, her eğitim öğretim yılı sonunda tıpkı Haydarpaşa Lisesi'nde olduğu gibi bilgili, kültürlü, ahlaklı, vicdanlı ve özgüven sahibi nesillerin yetiştiğini görmenin haklı gururunu yaşadıklarını vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Öğrencilerimizle her buluşmamızda geleceğimize daha umutla çok daha büyük bir güvenle bakıyoruz. Evlatlarımızın sesine kulak verdikçe Türkiye'nin aydınlık yarınlarına olan inancımız da katlanarak artıyor. Buna vesile olanların başında hiç şüphesiz öğretmenlerimiz gelmektedir. Daha 5-6 yaşından itibaren evlatlarımızı kendilerine emanet ettiğimiz öğretmenlerimiz, eğitim sistemimizin omurgasıdır. Öğretmen, bizim kültürümüzde sadece bilgiyi aktaran değildir. Öğretmen aynı zamanda öğrencisinin içindeki cevheri ortaya çıkaran bir kaşiftir. Karakterini şefkatle işleyen bir gönül işçisidir. Öğretmenlerimiz bilgileriyle birlikte tecrübeleriyle de evlatlarımızı hayata hazırlayan birer rehberdir."

"Bana bir harf öğretenin 40 yıl kölesi olurum." buyuran Hazreti Ali'nin bu sözüyle esasında bir öğrencinin öğretmenine olan vefa borcunun da sınırlarını çizdiğini ifade eden Erdoğan, ilk emri "Oku." olan bir inancın mensupları olarak, kendilerine bilgi yanında hikmeti, irfanı, ahlakı da aşılayan öğretmenlerin hakkını ödeyemeyeceklerini belirtti.

"ŞEHİT ÖĞRETMENLERİMİZİN UĞRUNA CANLARINI FEDA ETTİKLERİ HASLETLERİ YAŞATMAYI SÜRDÜRECEĞİZ"



Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatana, millete ve devlete hayırlı bireyler yetiştirme ülküsüyle görev yapan tüm öğretmenlere şahsı ve milleti adına şükranlarını sundu.

Ellerindeki tüm imkanları, evlatlarının eğitimi için seferber eden anne babaları da canı gönülden tebrik eden Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu sene 6 Şubat'ta meydana gelen depremler sebebiyle ülke ve millet olarak dini ve milli bayramlarımızı biraz buruk geçiriyoruz. Bugün de karne almanın sevincini maalesef tam manasıyla teneffüs edemiyoruz. Asrın felaketinde toprağa verdiğimiz 50 bini aşkın vatandaşımızın, özellikle öğrenci ve öğretmenlerimizin acısı hala kalbimizi yakıyor. Bu vesileyle 6 Şubat depremlerinde vefat eden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına ve aziz milletimize başsağlığı niyaz ediyorum. Aybüke Yalçın'dan Necmettin Yılmaz'a 192 şehit öğretmenimizin her birini burada tekrar rahmetle yad ediyorum. İnşallah devlet ve millet olarak şehit öğretmenlerimizin emanetlerine sahip çıkacak, uğruna canlarını feda ettikleri hasletleri yaşatmayı sürdüreceğiz. Depremden olumsuz etkilenen şehirlerimizi de en kısa sürede yeniden ayağa kaldıracağız."

"2002 YILINDAN BERİ, HER SENE BÜTÇEDE ASLAN PAYINI EĞİTİME AYIRIYORUZ"



Başkan Erdoğan, Türkiye'de 19 milyonu temel eğitim ve ortaöğretimde, 8 milyonu yükseköğretimde olmak üzere yaklaşık 27 milyon öğrenci bulunduğunu aktardı.

Geleceğin teminatı olan çocukların en güzel şekilde yetişmeleri için ellerindeki imkanları seferber ettiklerini anlatan Erdoğan, şunları kaydetti:

"2002 yılından beri, her sene bütçede aslan payını eğitime ayırarak, mevcut derslik sayımızı iki katına çıkartarak, okullarımızı en son teknolojiye sahip eğitim altyapısına kavuşturarak, ders kitaplarından yardımcı kaynaklara, öğrencilerimizin ihtiyaç duyduğu eğitim materyallerini ücretsiz dağıtarak, öğretmenlerimizin mali ve özlük haklarını her geçen yıl geliştirerek, velhasıl evlatlarımızın kaliteli eğitim alması yolunda gereken ne varsa onu yapmaktan çekinmeyerek bu meseleye verdiğimiz önemi gösterdik."

"YARININ TÜRKİYE'Sİ İNŞALLAH SİZLERİN OMUZLARINDA YÜKSELECEKTİR"



Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen ay yaptıkları 45 bin yeni öğretmen atamasıyla mevcut eğitim ordusunu daha da güçlendirdiklerini belirterek, "2002 yılında ülkemizde toplam 500 bin öğretmen varken son atamayla birlikte sadece bizim dönemimizde göreve başlayan öğretmen sayısı 800 bini buldu. İhtiyaç duyulan alanlarda öğretmen atamalarını sürdüreceğiz. Öğretmenlik mesleğinin itibarını artıracak, öğretmenlerimizin kariyerini geliştirecek projelerimizi yakında kamuoyuyla paylaşacağız." diye konuştu.

Okulları yazın pırıl pırıl yaparak yeni döneme hazır hale getireceklerini aktaran Erdoğan, öğrencilerin kaliteli eğitim alması, öğretmenlerin görevlerini gönül huzuruyla yapması için her türlü çabayı göstereceklerini vurguladı.

Bu yıl 29 Ekim'de Cumhuriyetin 100'üncü yaşını kutlayacaklarını hatırlatan Erdoğan, gençlere şöyle seslendi:

"Cumhuriyetimizin 100'üncü yılını biz de Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun başlangıç noktası yaptık. Gelecek 5 sene boyunca Türkiye Yüzyılı'nın inşası için gece gündüz demeden çalışacağız. Gözlerinin parıltısında yarının büyük ve güçlü Türkiye'sini gördüğüm siz evlatlarımıza her açıdan gurur duyacağınız bir ülke teslim edeceğiz. Bunun için ebeveyni, öğretmeni, öğrencisiyle hepimize sorumluluk düşüyor. Türkiye'ye güveneceğiz. Kendi potansiyelimize inanacağız. Hayal kurmaktan asla vazgeçmeyeceğiz. Hedeflerimizle aramıza kimseyi sokmayacağız. Bu ülkenin bir vatandaşı olmaktan her zaman şeref duyacağız. Tarihi zaferlerle dolu bu milletin mensubu olmaktan hiçbir zaman iftihar ötesinde bir şey düşünmeyeceğiz. Okuyacağız, araştıracağız, sorgulayacağız, çalışacağız. Bizi biz yapan değerlere ve köklerimize çok sıkı sahip çıkacağız. Bunları yaparsak Allah'ın izniyle kimse bizim önümüzü kesemez. Unutmayın yarının Türkiye'si inşallah sizlerin omuzlarında yükselecektir."

"YAZIN KİTAPLA KÜTÜPHANEYLE OKUMAKLA BAĞLARINIZI KESMEYİN"



Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğrencilerin bugün aldıkları karnelerinde bir seneki gayretlerinin sonuçlarını gördüklerini kaydederek, gençlere şu önerilerde bulundu:

"Bir TEKNOFEST gençliği olarak artık uzayla her an iç içe olmayı amaç edineceksiniz. Yazın arkadaşlarınız ve sevdiklerinizle keyifli vakit geçirirken lütfen kitapla kütüphaneyle okumakla bağlarınızı kesmeyin. Tabiatın tüm güzelliklerinin önümüze serildiği bu yaz günlerinde kendinizi sadece ekran başına mahkum etmeyin. Yeni şeyler öğrenme şevkinizin kaybolmasına izin vermeyin.

Sizlere yardımcı olmak üzere çok farklı alanlarda açılmış ücretsiz yaz okullarımız, gençlik kamplarımız var. Ama bunu söylerken bir şey daha söylemek zorundayım. Merdiven altı kapkaççılara kendinizi kaptırmayın. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın, Diyanet İşleri Başkanlığımızın sizlere yönelik çalışmaları var. Devletimizin sizlere sunduğu bu imkanlardan en güzel şekilde istifade edeceğinize inanıyorum."

Öğrencileri tebrik ederek, mutlu, huzurlu ve verimli bir tatil geçirmelerini dileyen, öğretmenlere de emekleri için teşekkür eden Erdoğan, hafta sonu Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na girecek gençlere başarı temennisinde bulundu.