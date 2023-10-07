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07 Ekim 2023 Cumartesi 11:47:00 - Güncelleme:07 Ekim 2023 Cumartesi 11:47:00

Başkan Erdoğan: Milletimize verdiğimiz tüm sözleri yerine getireceğiz

Kaynak: AA

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Başkan Erdoğan, "Güven ve istikrar iklimini tahkim etmek, insanımızın refahını artırmak başta olmak üzere, milletimize verdiğimiz tüm sözleri yerine getireceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 4. Olağanüstü Kongresi'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Güven ve istikrar iklimini tahkim etmek, insanımızın refahını artırmak başta olmak üzere, milletimize verdiğimiz tüm sözleri yerine getireceğiz. Cumhuriyeti gerçek demokrasiyle kucaklaştıracak sivil, özgürlükçü ve kuşatıcı bir anayasayı inşallah ülkemize kazandıracağız. Depremle yıkılan şehirlerimizi yeniden ayağa kaldırmakla kalmayacak, deprem tehdidi altındaki tüm yerleşim birimlerini tekrar inşa ve ihya edeceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Siyasi, sosyal, bireysel sapkın akımları destekleyerek milli bünyemizi, aile kurumumuzu yıkmayı hedef alan sinsi faaliyetlerin kökünü kurutacağız." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Terörü kaynağında kurutma stratejimizi kararlılıkla uygulayacak, PKK'sından, FETÖ ve DEAŞ'ına kadar döktükleri her damla kanın hesabını misliyle soracağız. 'Bir gece ansızın gelebiliriz' ikazının, vatanımızın bekasına kast eden alçakların yüreklerine saldığı korkuyu hiç eksiltmeyeceğiz. Orta Doğu'dan Kafkaslar'a, Balkanlar'dan Karadeniz'e bölgede akan kanın durması öncelikli gündemimizdir."

İsrail-Gazze sınırında yaşanan olaylara ilişkin Erdoğan, "Türkiye olarak bu sabah İsrail'deki hadiseler ışığında tarafları itidalle hareket etmeye, gerilimi tırmandıracak fevri adımlardan uzak durmaya çağırıyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Son 21 yıldır enflasyona ezdirmediğimiz işçi, memur ve emeklilerimize inşallah önümüzdeki dönemde yeni müjdeler vermeye devam edeceğiz." diye konuştu.

"TÜRKİYE YÜZYILININ YÜKSELİŞİNE ENGEL OLAMAYACAKSINIZ"

"Türkiye, Cumhur İttifakı ve AK Partinin kılavuzluğunda yeni bir çağın eşiğindedir." diyen Erdoğan, şunları söyledi:

"Son 2 asırdır bize dayatılan fiziki, zihni sınırlara teslim olmayacağız. Ayaklarındaki prangaları parçalayıp atan Türkiye'nin paçasından çekiştirenlerin gayretleri beyhudedir. Siyasi ikballeri uğruna etnik köken, mezhep ve meşrep üzerinden milletimizin arasına nifak sokmaya çalışanlar, boşuna uğraşmasın. Bölgesel ve küresel denklemlerin anahtar ülkesi haline gelen Türkiye'nin, bu noktadan geriye dönüşü asla olmayacaktır. Bugün buradan bir kez daha ilan ediyorum; büyük ve güçlü Türkiye'nin doğuşuna engel olamayacaksınız. Türkiye Yüzyılının yükselişine engel olamayacaksınız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şu anda bakanlığımız çalışmasını yapıyor, ilk Kabine toplantımızdan sonra yeni müjdemizi inşallah emekli memurlarımıza açıklayacağız." ifadelerini kullandı.

"Terör örgütlerini kullanarak bizi köşeye sıkıştırmaya çalışanlara boyun eğmiyoruz"
Etiketler : recep tayyip erdoğan ak parti kongre
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