AK Parti 4. Olağanüstü Büyük Kongresi başladı

Kongre dolayısıyla ülkenin değişik yerlerinden başkente gelen partililer, sabahın erken saatlerinden itibaren Ankara Spor Salonu önünde toplandı.



Salonun çevresi bariyerlerle araç ve yaya trafiğine kapatılırken, kongreye katılacaklar için güvenlik noktaları oluşturuldu. Partililer ve davetliler, detaylı üst aramasından geçirildikten sonra salona girişlerine izin verildi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, kongrenin yapıldığı spor salonu önünde toplanan partililere hitap ettikten sonra kongre salonuna eşi Emine Erdoğan ile girdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk olarak, Başkanlığını AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Başkan Yardımcılığını AK Parti TBMM Grup Başkanvekili Özlem Zengin, üyeliklerini AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Bayburt İl Başkanı Hacı Ali Polat, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir ile AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan'ın yaptığı Kongre Divanı'nı selamladı.

Daha sonra sahneden partilileri ve delegeleri selamlayan Erdoğan çifti, kendileri için ayrılan bölüme geçti.

Erdoğan'ın, salona gelişi esnasında "Beraber yürüdük biz bu yollarda" şarkısı seslendirildi.

Daha sonra "Bizler", "Yüzler", "Sözler" ve "İzler" başlıklı AK Parti icraatları ve Türkiye Yüzyılı'nın anlatıldığı video izletildi.

Kongre salonunda davetliler, partililer ve gazeteciler için ayrı platformlar kuruldu.

Salonun orta bölümünde Parti kurucuları, MYK ve MKYK üyeleri, parti kurul üyeleri, TBMM Başkan Vekili, TBMM Grup Başkanı ve vekilleri, eski TBMM başkanları, eski bakanlar, Genel Merkez Kadın ve Gençlik kolları üyeleri ile davetliler için oturma düzeni oluşturuldu.

Arka planda led ekranların yerleştirildiği sahne hazırlanırken, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafları ve Türk bayraklarının yer aldığı salon içerisinde, AK Parti ve Türkiye Yüzyılı logoları öne çıkıyor.

Salonda, "Cumhuriyetin yüz akı Türkiye'nin ortak aklı", "Türkiye Yüzyılı için doğru hep yeni hep ileri" ve "Türkiye Yüzyılı için hazırız kararlıyız" sloganlarının yazılı olduğu afişler yer aldı.

"Milletimize verdiğimiz tüm sözleri yerine getireceğiz"

"Terör örgütlerini kullanarak bizi köşeye sıkıştırmaya çalışanlara boyun eğmiyoruz"

300 YABANCI DAVETLİ KATILDI



Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti 4. Olağanüstü Büyük Kongresine Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Jelka Sviyanoviç ve Özbekistan Devleti Ali Meclis Başkanı Nuriddin İsmoilov da iştirak etti.

Kongrede Almanya, Arnavutluk, Azerbaycan, Birleşik Krallık, Bosna-Hersek, Bulgaristan, Çin, Ekvador Ginesi, Fas, Filistin, Gambiya, Gürcistan, Irak, Karadağ, Kazakistan, Kırgızistan, KKTC, Kosova, Kuzey Makedonya, Libya, Macaristan, Maldivler, Moğolistan, Pakistan, Rusya, Sırbistan ve Türkmenistan'dan 200 siyasi parti temsilcileri yer aldı.

Ankara'da görev alan büyükelçilerin de katıldı kongrede Almanya, ABD, Belçika, İngiltere ve KKTC AK Parti yurt dışı temsilcileri ile Uluslararası Demokratlar Birliği temsilcileri de de katıldı.

10 SİYASİ PARTİNİN TEMSİLCİLERİ KATILDI



Kongreye davet edilen siyasi partilerin temsilcileri, salonda bulunan özel bölümden kongreyi takip etti.

Kongreye, Anavatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Semih Narlı ve Ankara İl Başkanı Hakan Ural, Büyük Birlik Partisi Genel Sekreteri Üzeyir Tunç ile Genel Başkan Yardımcıları Tevfik Eren ve Dilek Keskin, CHP Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı Genç Osman Killik, Demokratik Sol Parti Genel Başkan Yardımcıları Hasan Erçelebi ile Ejder Onursal, Hür Dava Partisi Genel Sekreteri Şehzade Demir ile Genel Başkan Yardımcısı Serkan Ramanlı, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcıları Sedat Aksakallı ile Burak Akburak, MHP Genel Başkan Yardımcıları Filiz Kılıç ve İsmail Özdemir, Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı ile Genel Başkan Yardımcısı Hasan Korkmazcan ve Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcıları Doğan Bekin, Mehmet Fatih Uğurlu ile Cengiz Zor katıldı.