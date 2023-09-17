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17 Eylül 2023 Pazar 17:38:00 - Güncelleme:17 Eylül 2023 Pazar 17:38:00

Başkan Erdoğan, Menderes, Zorlu ve Polatkan'ı yad etti

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Başkan Erdoğan, "Darbe mahkemelerinde hukuksuz bir şekilde idama mahkûm edilen Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ı hürmetle yâd ediyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Darbe mahkemelerinde hukuksuz bir şekilde idama mahkûm edilen Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ı hürmetle yâd ediyorum. Darbecilerin milletimizin gönlünden silemediği Menderes ve arkadaşlarına Allah'tan rahmet diliyorum." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan'dan Menderes, Zorlu ve Polatkan için mesaj

Bir demokrasi şehidi: Adnan Menderes

"Menderes'i bu aziz milletin ne kalbinden ne de aklından kimse söküp atamadı"
Etiketler : recep tayyip erdoğan adnan menderes fatin rüştü zorlu hasan polatkan
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