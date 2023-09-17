Başkan Erdoğan, Menderes, Zorlu ve Polatkan'ı yad etti

Başkan Erdoğan, Menderes, Zorlu ve Polatkan'ı yad etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Darbe mahkemelerinde hukuksuz bir şekilde idama mahkûm edilen Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ı hürmetle yâd ediyorum. Darbecilerin milletimizin gönlünden silemediği Menderes ve arkadaşlarına Allah'tan rahmet diliyorum." ifadelerini kullandı.

Darbe mahkemelerinde hukuksuz bir şekilde idama mahkûm edilen Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ı hürmetle yâd ediyorum.



Darbecilerin milletimizin gönlünden silemediği Menderes ve arkadaşlarına Allah'tan rahmet diliyorum. pic.twitter.com/ksecwGfNVv — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) September 17, 2023

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