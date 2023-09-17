Başkan Erdoğan, Menderes, Zorlu ve Polatkan'ı yad etti
Başkan Erdoğan, "Darbe mahkemelerinde hukuksuz bir şekilde idama mahkûm edilen Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ı hürmetle yâd ediyorum." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Darbe mahkemelerinde hukuksuz bir şekilde idama mahkûm edilen Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ı hürmetle yâd ediyorum. Darbecilerin milletimizin gönlünden silemediği Menderes ve arkadaşlarına Allah'tan rahmet diliyorum." ifadelerini kullandı.
Darbe mahkemelerinde hukuksuz bir şekilde idama mahkûm edilen Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ı hürmetle yâd ediyorum.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) September 17, 2023
Darbecilerin milletimizin gönlünden silemediği Menderes ve arkadaşlarına Allah'tan rahmet diliyorum. pic.twitter.com/ksecwGfNVv
Başkan Erdoğan'dan Menderes, Zorlu ve Polatkan için mesaj
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