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17 Eylül 2023 Pazar 11:47:00 - Güncelleme:17 Eylül 2023 Pazar 11:47:00

Adnan Menderes'in idam edilişinin 62. yılı... Bakan Yerlikaya: Bu aziz milletin ne kalbinden ne de aklından kimse söküp atamadı

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İçişleri Bakanı Yerlikaya, "Aslında o sabah darağacına çekilen sadece o değil milletin iradesiydi. Aradan 62 yıl geçti ama Başvekilimiz Merhum Adnan Menderes'i bu aziz milletin ne kalbinden ne de aklından kimse söküp atamadı." dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da Adnan Menderes'i anma programında konuştu.

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Bakan Yerlikaya, "Aslında o sabah darağacına çekilen sadece o değil milletin iradesiydi. Aradan 62 yıl geçti ama Başvekilimiz Merhum Adnan Menderes'i bu aziz milletin ne kalbinden ne de aklından kimse söküp atamadı." dedi.

Bir demokrasi şehidi: Adnan Menderes
Etiketler : ali yerlikaya adnan menderes idam
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