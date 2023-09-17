"Menderes'i bu aziz milletin ne kalbinden ne de aklından kimse söküp atamadı"

Adnan Menderes'in idam edilişinin 62. yılı... Bakan Yerlikaya: Bu aziz milletin ne kalbinden ne de aklından kimse söküp atamadı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da Adnan Menderes'i anma programında konuştu.

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Bakan Yerlikaya, "Aslında o sabah darağacına çekilen sadece o değil milletin iradesiydi. Aradan 62 yıl geçti ama Başvekilimiz Merhum Adnan Menderes'i bu aziz milletin ne kalbinden ne de aklından kimse söküp atamadı." dedi.

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