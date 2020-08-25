Başkan Erdoğan, Malazgirt Zaferi kutlamaları için Ahlat'ta
Kaynak: Akşam
Malazgirt Zaferi'nin 949. yıl dönümü kutlamaları Bitlis Ahlat'ta gerçekleştirilecek. Programa katılacak Başkan Erdoğan, Muş Sultan Alpraslan Havalimanı'ndan helikopterle Bitlis Ahlat'a geçti
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 949. yıl dönümü kutlamalarına katılmak üzere Bitlis'in Ahlat ilçesine geldi.
Malazgirt Zaferi’nin 949. yıl dönümü kutlamalarına katılmak üzere uçakla Muş Sultan Alparslan Havalimanı’na gelen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, buradan helikopterle Bitlis’in Ahlat ilçesine geçti.
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