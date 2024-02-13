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13 Şubat 2024 Salı 14:30:00 - Güncelleme:13 Şubat 2024 Salı 14:30:00

Başkan Erdoğan, Libya Başbakanı Dibeybe'yi kabul etti

Kaynak: AA

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, onur konuğu olarak katıldığı "Geleceğin Hükümetlerini Şekillendirmek" teması altında düzenlenen Dünya Hükümetler Zirvesi'ndeki ikili temasları kapsamında, Dibeybe'yi kabul etti.

Kabul, basına kapalı gerçekleşti.

Etiketler : recep tayyip erdoğan libya abdulhamid dibeybe
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