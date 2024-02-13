Başkan Erdoğan, Libya Başbakanı Dibeybe'yi kabul etti
Kaynak: AA
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ile görüştü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, onur konuğu olarak katıldığı "Geleceğin Hükümetlerini Şekillendirmek" teması altında düzenlenen Dünya Hükümetler Zirvesi'ndeki ikili temasları kapsamında, Dibeybe'yi kabul etti.
Kabul, basına kapalı gerçekleşti.
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