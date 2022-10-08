"Küresel ekonominin aktörleri ekonomi programımızı tavsiye etmeye başladı"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Balıkesir Kuva-yı Milliye Meydanı'nda düzenlenen "Balıkesir OSB, Çamlık Millet Bahçesi, Ardıçtepe Barajı ile Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni"ne katıldı.

Sözlerine vatandaşları selamlayarak başlayan Erdoğan, bir pankartın dikkatini çektiğini belirterek "Siz ezberlemişsinizdir ama herhalde bir hatırlatmam mı gerekecek? 'Zeytini koydum tasa. Çıkardım yağını basa basa. Balıkesir efelerinden, oy yok sana 6'lı masa'. Bizim insanımız böyle, milletimiz böyle. Kimsenin aklına gelmeyeni onlar evelallah koyarlar masaya." ifadesini kullandı.

Erdoğan, yaklaşık 3,5 yıllık bir aranın ardından tekrar Balıkesir'de vatandaşlarla yüz yüze hasret gidermenin memnuniyeti içinde olduğunu söyleyerek,Allah'tan birliklerini, beraberliklerini, kardeşliklerini ve muhabbetlerini daim eylemesini diledi.

"İki gönül bir olunca samanlık seyran olur." atasözünü anımsatan Erdoğan, kendilerinin de milletle bir olduklarında dünyanın yükü omuzlarına binse şikayet etmediklerini, yedi düvel karşılarına dikilse de eyvallah etmediklerini vurguladı.

Başkan Erdoğan, kuruluşun ve kurtuluşun şehri Balıkesir yanlarında olduğu müddetçe Allah'ın izniyle aşamayacakları engel, üstesinden gelemeyecekleri sıkıntı olmadığını dile getirerek bir türkünün "Karanfil oylum oylum, geliyor selvi boylum/Selvi boylum geç buradan, şen olur benim gönlüm." şeklindeki dizelerini hatırlattı.

"Biz de gönlümüzü şen etmek için bugün Balıkesir'deyiz. Balıkesirli kardeşlerimizle birlikteyiz." diyen Erdoğan, toplu açılışa muhteşem bir katılım olduğunu söyledi. Erdoğan, "Balıkesir bugün bir başka. Gümbür gümbür nereye yürüyor? 2023'e yürüyor. Rabb'im; eliniz, diliniz, dert görmesin diyorum. Dua ediyorum." diye konuştu.

AK Parti'nin ana kademe, kadın kolları ve gençlik kolları teşkilatına seslenerek "İnşallah sandıkları patlatmaya var mıyız? Sandıklardan inşallah Cumhur İttifakı'yla geleceğe yürümeye var mıyız?" sorusunu yönelten Erdoğan, "Varız." cevabını aldı.

"TÜRKİYE'Yİ 20 YILDA BU 4 TEMEL DİREK ÜZERİNDE YÜKSELTEREK BURALARA GELDİK"



Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün önce toplu açılış töreni gerçekleştireceklerini ve hasbihal edeceklerini, ardından da partisinin Genişletilmiş İl Meclisi Toplantısı'na katılacağını aktararak "Bugün burada toplam yatırım bedeli 10 milyar 819 milyon lirayı bulan, güncellenmiş harcama tutarıyla da 37,5 milyar lirayı geçen 357 ayrı yatırım kaleminin toplu açılışını yapıyoruz. Balıkesir'e yakışır." dedi.

Her zaman olduğu gibi yola çıkarken dört ana başlığı söylediklerini anlatan Erdoğan, "Eğitim, sağlık, adalet, emniyet. Bu 4 ana başlığı daha sonra ulaşım, enerji, tarım, dış politika, bunlarla güçlendirdik. Türkiye'yi 20 yılda hamdolsun bu 4 temel direk üzerinde yükselterek buralara geldik." ifadesini kullandı.

Açılışı yapılacak eğitimle ilgili yatırımlara değinen Erdoğan şöyle bilgi verdi:

"Anaokulundan liseye, spor salonundan atölyeye kadar 71 ayrı eğitim yatırımının açılışını buradan yapıyoruz. Üniversitemizin İlahiyat Fakültesi ve Teknoloji Geliştirme Merkezi binaları ile Bandırma Onyedi Eylül Üniversitemizin 15 farklı yatırımının açılışını da bu vesileyle gerçekleştiriyoruz. Edremit İlçe Kütüphanesini, Edremit Kültür Merkezi ve Spor Salonunu, çeşitli ilçelerimizdeki spor salonu, saha, yurt bakım onarımı gibi yatırımları da hizmete açıyoruz."

Başkan Erdoğan, sağlık alanında İvrindi, Marmara ve Gömeç ilçe hastaneleri, ilçelerdeki aile sağlığı merkezleri, Bandırma Ağız Diş Sağlığı Merkezi ile çeşitli hastanelere yapılan ek binaların resmi açılışlarını da yaptıklarını söyledi.

Karesi Yaşlı Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi'nin, çeşitli kurumların hizmet binalarının, enerji yatırımlarının, İller Bankasınca finanse edilen altyapı ve Eti Maden yatırımlarının açılışlarını gerçekleştirdiklerini kaydeden Erdoğan, "Durmak yok, yola devam. Çalışacağız, üreteceğiz, istihdam sağlayacağız ve evelallah ihracatımızı da bununla patlatacağız. Biz göreve geldiğimizde 30 milyar dolarlık bir ihracatımız varken, bugün artık 250 milyar dolara yaslandık. Türkiye ya. Burası kasaba devleti değil. Türkiye, Türkiye. Altılı masa bundan anlamaz. Onlar daha adaylarını tespit edemediler." diye konuştu.

Erdoğan, ulaştırmada, Gönen Manyas yolunun, Merkez Havalimanı terminal binasının, sulamada Ardıçtepe Barajı ve sulamaları ile çeşitli dere ıslahlarının açılışlarını yaptıklarını dile getirdi.

Belediyelerin tamamladığı çok önemli yatırımlar olduğunu belirten Erdoğan, Büyükşehir Belediyesinin yol yapımı ve düzenlemesi, kamp alanı yapımı, restorasyonlar, spor tesisleri, sahil düzenlemeleri, peyzaj çalışmaları, altyapı projeleri gibi çok sayıda eser ve hizmeti gerçekleştirdiğini anlattı.

Erdoğan, Altıeylül, Karesi, Bigadiç, Havran, Kepsut, Dursunbey, Burhaniye, Edremit ilçe belediyelerinin de çok sayıda eser ve hizmeti şehre kazandırdığını belirterek, "Balıkesir ve ilçelerindeki organize sanayi bölgelerimizde yatırım bedeli 7,6 altı milyarı geçen, güncel değerlemeyle de 28 milyara yaklaşan 42 tesis özel sektör kuruluşlarımız tarafından yapılarak üretime geçirildi." şeklinde konuştu.

Tüm bu kamu ve özel sektör yatırımlarının şehre hayırlı ve bereketli olmasını dileyen Erdoğan, bu yatırımları şehre kazandıran, bakanlıkları, kurumları, belediyeleri özel sektör firmalarını tebrik etti.

"BALIKESİR'DE TOPLAM 3 BİN 900 KONUT İNŞA EDECEĞİZ"



Başkan Erdoğan, Balıkesir'in nereden nereye geldiğini ifade edebilmek için son 20 yılda şehre kazandırdıkları eserleri hatırlatmak istediğini belirterek, şöyle konuştu:

"Son 20 yılda Balıkesir'e toplam 50 milyar lira tutarında yatırım yaptık. Eğitimde 4 bin 448 adet yeni derslik kazandırdık. Şehrimize ikinci devlet üniversitesi olarak Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi'ni kurduk. Gençlik ve sporda 8 bin 279 kişi kapasiteli yükseköğrenim yurt binaları açtık. 37 adet spor tesisi inşa ettik. Sağlıkta Balıkesir'e toplamda 2 bin 334 yataklı 32 hastaneyle birlikte 78 sağlık tesisi yaptık. Sosyal yardımlarda, Balıkesirli ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza toplam 4 milyar lira kaynak tahsis ettik. Değerli kardeşlerim, biz vatandaşımızı sokakta bırakmadık. Her zaman yanında olduk. Bundan sonra da yanında olacağız. Çevre ve şehircilikte TOKİ kanalıyla Balıkesir'de toplam 11 bin 814 konut projesini hayata geçirdik. Cumhuriyet tarihinin en büyük konut hamlesinin ilk etabı olan 250 bin sosyal konut projesi çerçevesinde Balıkesir'de toplam 3 bin 900 konut inşa edeceğiz. 'İlk evim, ilk iş yerim' adını verdiğimiz projemize şu ana kadar Balıkesirli vatandaşlarımız tarafından ne kadar müracaat var biliyor musunuz? 42 bin başvuru yapıldı."

Kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında Balıkesir'de 2 milyon metrekare alanda çalışmaların sürdüğünü anlatan Erdoğan, şehre kazandıracakları millet bahçelerinden Kızpınarı ve İvrindi'yi tamamladıklarını, Savaştepe, Sındırgı, Kepsut ve Havran'daki projelerin yapımına da devam ettiklerini söyledi.

Erdoğan, ulaştırmada 2002 yılına kadar Balıkesir'e yapılanın 76 kilometre bölünmüş yol olduğunu belirterek, "Peki biz ne yaptık? Bu 76 kilometreyi biz 690 kilometreye çıkardık. Farkımız bu. İstanbul-İzmir otoyolunun 106 kilometrelik kesimi de nereden geçiyor? Balıkesir'den geçiyor. Eskişehir, Kütahya, Balıkesir ve Bandırma, Balıkesir-Manisa arasındaki demir yollarını modernize ederek elektrikli ve sinyalli hale getirdik. Gökköy Lojistik Merkezini kazandırdık. Balıkesir'i hızlı tren ağlarına bağlayacak olan Osmaneli, Bursa, Bandırma, Balıkesir hattının şu anda inşaatı sürüyor." şeklinde konuştu.

Balıkesir'de 2 tane havaalanı bulunduğunu belirten Erdoğan, Koca Seyit Havalimanı'na yıllık 3 milyon kapasiteli, Balıkesir Havalimanı'na ise yıllık bir milyon yolcu kapasiteli terminal binası yaptıklarını aktardı.

"BALIKESİRLİ ÇİFTÇİLERE TOPLAMDA 4,6 MİLYAR LİRA TARIMSAL DESTEK VERDİK"



Tarım ve ormanda Balıkesir'e 8 baraj ile 7 gölet yaptıklarını, 9 baraj ve iki göleti de inşa ettiklerini kaydeden Erdoğan, son 20 yılda inşa ettikleri projelerle 702 bin dekar zirai araziyi sulamaya açtıklarını, 178 bin dekar zirai araziyi daha sulamaya açacaklarını ifade etti.

Başkan Erdoğan, Balıkesir ve ilçelerinde inşa ettikleri 58 dere ıslahı ile 43 yerleşim yeri ve 429 bin dekar araziyi taşkın zararlarından koruduklarını vurgulayarak, "Balıkesirli çiftçilerimize toplamda ne kadar destek verdik biliyor musunuz? 4,6 milyar lira tarımsal destek verdik. Bay Kemal diyor ki; 'Çiftçiler aç. Çiftçilere bir şey verilmedi'. İşte buyur. Ben resmi rakam veriyorum. Masada, aldatmaca değil bu. Sanayi ve teknolojide 4 yeni organize sanayi bölgesi, bir teknopark ve 10 araştırma geliştirme merkezi kurduk." ifadelerini kullandı.

Enerjide ise 244 bin doğal gaz abonesi bulunan Balıkesir ve 44 ilçesine doğal gaz arzı sağladıklarını kaydeden Erdoğan, ileriki süreçte Ayvalık, Balya, Gömeç, Manyas ve Sındırgı'ya doğalgaz arzı sağlamayı hedeflediklerini aktardı.

Başkan Erdoğan, sağlık alanında İvrindi, Marmara ve Gömeç ilçe hastaneleri, ilçelerdeki aile sağlığı merkezleri, Bandırma Ağız Diş Sağlığı Merkezi ile çeşitli hastanelere yapılan ek binaların resmi açılışlarını da yaptıklarını söyledi.

Karesi Yaşlı Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi'nin, çeşitli kurumların hizmet binalarının, enerji yatırımlarının, İller Bankasınca finanse edilen altyapı ve Eti Maden yatırımlarının açılışlarını gerçekleştirdiklerini kaydeden Erdoğan, "Durmak yok, yola devam. Çalışacağız, üreteceğiz, istihdam sağlayacağız ve evelallah ihracatımızı da bununla patlatacağız. Biz göreve geldiğimizde 30 milyar dolarlık bir ihracatımız varken, bugün artık 250 milyar dolara yaslandık. Türkiye ya. Burası kasaba devleti değil. Türkiye, Türkiye. Altılı masa bundan anlamaz. Onlar daha adaylarını tespit edemediler." diye konuştu.

Erdoğan, ulaştırmada, Gönen Manyas yolunun, Merkez Havalimanı terminal binasının, sulamada Ardıçtepe Barajı ve sulamaları ile çeşitli dere ıslahlarının açılışlarını yaptıklarını dile getirdi.

Belediyelerin tamamladığı çok önemli yatırımlar olduğunu belirten Erdoğan, Büyükşehir Belediyesinin yol yapımı ve düzenlemesi, kamp alanı yapımı, restorasyonlar, spor tesisleri, sahil düzenlemeleri, peyzaj çalışmaları, altyapı projeleri gibi çok sayıda eser ve hizmeti gerçekleştirdiğini anlattı.

Erdoğan, Altıeylül, Karesi, Bigadiç, Havran, Kepsut, Dursunbey, Burhaniye, Edremit ilçe belediyelerinin de çok sayıda eser ve hizmeti şehre kazandırdığını belirterek, "Balıkesir ve ilçelerindeki organize sanayi bölgelerimizde yatırım bedeli 7,6 altı milyarı geçen, güncel değerlemeyle de 28 milyara yaklaşan 42 tesis özel sektör kuruluşlarımız tarafından yapılarak üretime geçirildi." şeklinde konuştu.

Tüm bu kamu ve özel sektör yatırımlarının şehre hayırlı ve bereketli olmasını dileyen Erdoğan, bu yatırımları şehre kazandıran, bakanlıkları, kurumları, belediyeleri özel sektör firmalarını tebrik etti.

"BALIKESİR'DE TOPLAM 3 BİN 900 KONUT İNŞA EDECEĞİZ"



Başkan Erdoğan, Balıkesir'in nereden nereye geldiğini ifade edebilmek için son 20 yılda şehre kazandırdıkları eserleri hatırlatmak istediğini belirterek, şöyle konuştu:

"Son 20 yılda Balıkesir'e toplam 50 milyar lira tutarında yatırım yaptık. Eğitimde 4 bin 448 adet yeni derslik kazandırdık. Şehrimize ikinci devlet üniversitesi olarak Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi'ni kurduk. Gençlik ve sporda 8 bin 279 kişi kapasiteli yükseköğrenim yurt binaları açtık. 37 adet spor tesisi inşa ettik. Sağlıkta Balıkesir'e toplamda 2 bin 334 yataklı 32 hastaneyle birlikte 78 sağlık tesisi yaptık. Sosyal yardımlarda, Balıkesirli ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza toplam 4 milyar lira kaynak tahsis ettik. Değerli kardeşlerim, biz vatandaşımızı sokakta bırakmadık. Her zaman yanında olduk. Bundan sonra da yanında olacağız. Çevre ve şehircilikte TOKİ kanalıyla Balıkesir'de toplam 11 bin 814 konut projesini hayata geçirdik. Cumhuriyet tarihinin en büyük konut hamlesinin ilk etabı olan 250 bin sosyal konut projesi çerçevesinde Balıkesir'de toplam 3 bin 900 konut inşa edeceğiz. 'İlk evim, ilk iş yerim' adını verdiğimiz projemize şu ana kadar Balıkesirli vatandaşlarımız tarafından ne kadar müracaat var biliyor musunuz? 42 bin başvuru yapıldı."

Kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında Balıkesir'de 2 milyon metrekare alanda çalışmaların sürdüğünü anlatan Erdoğan, şehre kazandıracakları millet bahçelerinden Kızpınarı ve İvrindi'yi tamamladıklarını, Savaştepe, Sındırgı, Kepsut ve Havran'daki projelerin yapımına da devam ettiklerini söyledi.

Erdoğan, ulaştırmada 2002 yılına kadar Balıkesir'e yapılanın 76 kilometre bölünmüş yol olduğunu belirterek, "Peki biz ne yaptık? Bu 76 kilometreyi biz 690 kilometreye çıkardık. Farkımız bu. İstanbul-İzmir otoyolunun 106 kilometrelik kesimi de nereden geçiyor? Balıkesir'den geçiyor. Eskişehir, Kütahya, Balıkesir ve Bandırma, Balıkesir-Manisa arasındaki demir yollarını modernize ederek elektrikli ve sinyalli hale getirdik. Gökköy Lojistik Merkezini kazandırdık. Balıkesir'i hızlı tren ağlarına bağlayacak olan Osmaneli, Bursa, Bandırma, Balıkesir hattının şu anda inşaatı sürüyor." şeklinde konuştu.

Balıkesir'de 2 tane havaalanı bulunduğunu belirten Erdoğan, Koca Seyit Havalimanı'na yıllık 3 milyon kapasiteli, Balıkesir Havalimanı'na ise yıllık bir milyon yolcu kapasiteli terminal binası yaptıklarını aktardı.

"BALIKESİRLİ ÇİFTÇİLERE TOPLAMDA 4,6 MİLYAR LİRA TARIMSAL DESTEK VERDİK"



Tarım ve ormanda Balıkesir'e 8 baraj ile 7 gölet yaptıklarını, 9 baraj ve iki göleti de inşa ettiklerini kaydeden Erdoğan, son 20 yılda inşa ettikleri projelerle 702 bin dekar zirai araziyi sulamaya açtıklarını, 178 bin dekar zirai araziyi daha sulamaya açacaklarını ifade etti.



Başkan Erdoğan, Balıkesir ve ilçelerinde inşa ettikleri 58 dere ıslahı ile 43 yerleşim yeri ve 429 bin dekar araziyi taşkın zararlarından koruduklarını vurgulayarak, "Balıkesirli çiftçilerimize toplamda ne kadar destek verdik biliyor musunuz? 4,6 milyar lira tarımsal destek verdik. Bay Kemal diyor ki; 'Çiftçiler aç. Çiftçilere bir şey verilmedi'. İşte buyur. Ben resmi rakam veriyorum. Masada, aldatmaca değil bu. Sanayi ve teknolojide 4 yeni organize sanayi bölgesi, bir teknopark ve 10 araştırma geliştirme merkezi kurduk." ifadelerini kullandı.

Enerjide ise 244 bin doğal gaz abonesi bulunan Balıkesir ve 44 ilçesine doğal gaz arzı sağladıklarını kaydeden Erdoğan, ileriki süreçte Ayvalık, Balya, Gömeç, Manyas ve Sındırgı'ya doğalgaz arzı sağlamayı hedeflediklerini aktardı.

Erdoğan, alandaki kadınlara hitaben, "Her zaman bir lafım var. Ne diyorum? Kale içeriden fethedilir. AK kadınlar bu yolda evelallah dimdik ayakta durdukça bu kale düşmez." ifadelerini kullandı.

Ne kadar özetlerse özetlesin anlatmakla bitmeyen eser ve hizmetleri olduğunu dile getiren Erdoğan, "Türkiye'yi 81 vilayetinin her biriyle nasıl bugüne eser ve hizmet siyasetimizle taşımışsak, inşallah -şimdi bir başlık atıyorum- Türkiye yüzyılına giden yolu da aynı şekilde inşa edeceğiz. Bu seçimlerin başlığı ne? Türkiye yüzyılı. Sizler Türkiye'yi eski, istikrarsız, özgüvensiz, yoklukların ve zulümlerin dönemlerine çevirmek isteyenleri de biliyorsunuz. Türkiye yüzyılı için mücadele edenleri de biliyorsunuz. Balıkesir'in tercihi ne olursa olsun başımızın üzerindedir. Çünkü biz bu ülkeyi, bu şehri ve tüm insanlarımızı Allah için seviyoruz." diye konuştu.

Dünyanın, İkinci Cihan Harbi sonrasındaki en zorlu dönemini yaşadığına, küresel, siyasi ve ekonomik güç dengelerinin temellerinden sarsıldığına dikkati çeken Erdoğan, salgının ve savaşın tetiklediği ekonomik ve sosyal sıkıntıların giderek daha köklü değişimlerin habercisi haline dönüşmeye başladığını belirtti.

Başkan Erdoğan, bu tablonun ister istemez Türkiye'yi de etkilediğine işaret ederek, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin farkı, son 8-9 yıldır ardı ardına maruz kaldığı saldırılar ve mücadele ettiği sıkıntılar sebebiyle bu süreci çok önceden görebilmesidir. Biz bunu gördük. Kurduğumuz altyapı, aldığımız tedbirler, hayata geçirdiğimiz mekanizmalar sayesinde küresel krizlerin ülkemize etkilerini en alt düzeyde tutuyoruz. Hatta bununla kalmıyor, ön alarak pek çok alanda dünyaya örnek olacak adımlar atıyoruz. Sağlık sistemimizin gücü sayesinde salgın döneminde böyle bir misyon üstlendik. Allah'a hamdolsun. Sağlıkta dünya ile yarıştayız. Ve şu anda 20 şehir hastanemiz dünyaya örnek, örnek. Üretim gücümüzle geliştirdiğimiz kendi iktisadi büyüme modelimiz sayesinde ekonomik kriz döneminde benzer bir rol oynuyoruz. Hatırlarsanız bizim ekonomideki uygulamalarımızı daha birkaç ay öncesine kadar içeride ve dışarıda birileri yerden yere vuruyordu. Sonra küresel ekonominin tüm önemli kurumları ve aktörleri bizim uyguladığımız ekonomi programını teyit ve tavsiye eden açıklamalar yapmaya başladı. Hep söylediğimiz gibi, biz en başından beri ne yaptığımızı biliyorduk. Neyi hedeflediğimizi biliyorduk."

"DIŞ TİCARETTE YAŞANAN SAPMAYI TELAFİ EDEBİLECEK POTANSİYELE SAHİBİZ"



Enerji ve emtia kriziyle başlayıp giderek genişleyen ekonomik sorunlar sebebiyle bilhassa gelişmiş ülkeleri sıkıntılı bir kışın beklediğini belirten Erdoğan, "Bizim böyle bir derdimiz var mı? Elhamdülillah, bizim böyle bir derdimiz yok. Mesela sadece doğal gaz, sadece petrol, sadece elektrik değildir. Gelişmiş ülkelerin güvenlik ve refah kalelerini tehdit eden daha pek çok sorun her an baş göstermek üzere pusuda bekliyor." ifadelerini kullandı.

Yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazla yoluyla ülkeyi büyütme esasına dayanan programı kararlılıkla uyguladıklarının altını çizen Erdoğan, "Üretim tarafı oldukça iyi gidiyor. İstihdamda tarihimizin en yüksek seviyesi olan 31 milyona dayandık. İhracatta her ay rekor kırıyoruz. Dış ticaretimizde enerji maliyetlerindeki aşırı artışlar ve sanayideki ara ürün ithalatından kaynaklanan bir sapma yaşanıyor. Ama bunu ileride fazlasıyla telafi edebilecek potansiyele sahibiz." dedi.

Her gün yeni bir projeyle, müjdeyle milletin karşısına çıktıklarını dile getiren Erdoğan, köprüler, yollar, demir yolları yaptıklarını, tüneller açtıklarını, sondajlar yaptıklarını, fabrikalar kurduklarını, konutlar inşa ettiklerini, savunma sanayisini güçlendirdiklerini, harekatlar yürüttüklerini ve diplomasi trafikleri yönettiklerini kaydetti.

Başkan Erdoğan, "Şurada Karadeniz'de, ah ah, artık sondaj gemilerimiz var mı? Kendi sondaj gemilerimizle 12 bin metre derinliğe iniyor, oralarda sondaj yapıyoruz. Eskiden nerede böyle sondaj geminiz olacak? Yok böyle bir şey ama şimdi var. Burası Türkiye. İki tane de sismik araştırma gemimiz var. Bütün bunlarla beraber inşallah şimdi doğal gazımızı da çıkardığımız andan itibaren Türkiye'nin nereye varacağını anlayın." diye konuştu.

"YÜKSEK ENFLASYON TÜM DÜNYANIN SORUNUDUR"



Ziyaret ettikleri her şehirde milyarlarca liralık yatırımla hayata geçirdikleri onlarca, yüzlerce eseri hizmete aldıklarını anlatan Erdoğan, katıldıkları her toplantıda asırlık sorunların çözümü anlamına gelen reformların müjdelerini paylaştıklarını söyledi.

Başkan Erdoğan, Türkiye'yi içeride ve dışarıda güçlendirecek ne varsa hepsini de azimle, kararlılıkla, başarıyla yürüttüklerini vurgulayarak, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"En büyük sorunumuz geçtiğimiz aralık ayından itibaren malum yükselişe geçen enflasyonun insanlarımızın günlük hayatlarında yol açtığı sıkıntılardır. Esasen yüksek enflasyon tüm dünyanın sorunudur. Bugün Avrupa'dan Amerika'ya dünyanın neresinde yaşayan bir yakınınız varsa lütfen telefon açıp kendilerine enflasyonun günlük hayatlarına olan yansımalarını sorun. Gerçek tabloyu onlar size anlatacaktır. Ülkemizin farkı, bu tür tartışmaların yerli ve milli bir anlayıştan uzak şekilde, ideolojik saplantıların ürünü argümanlarla yürütülmesidir. İnsanlarımızın refah düzeylerinde yaşanan kayıpları en iyi biz biliyoruz ve bunu telafi edecek tedbirleri de yine biz alıyoruz biz. Ülkemizin ve milletimizin hiçbir meselesinde olmadığı gibi hayat pahalılığı hususunda da gözümüzü gerçeklere kapatmadık, kapatmayız. Burada önemli olan ülkenin ve milletin meselesini yapıcı yaklaşımla, hüsnüniyetle, yükü artıran değil yük paylaşan bir anlayışla tartışma erdemini ortaya koyabilmektir. Maalesef bu erdemden yoksun belli kesimler tamamen milletimizi karamsarlığa sürükleme gayesiyle pireyi deve yaparak ortalığı yaygaraya vermek için çalışıyor. Birileri de bu puslu havayı fırsat bilerek hak ettiğinin çok ötesinde kazançlar sağlama, hatta resmen devleti ve milleti soyma peşine düşüyor. Ne yaygaracılara ne fırsatçılara meydanı bırakmadık, bırakmayız."

"EKONOMİK TETİKÇİLERİN ÖNÜNÜ BU ANLAYIŞLA KESTİK"



Milletin derdiyle dertlenmeyi hayatının merkezine yerleştirmiş bir parti olduklarını vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Hükümete geldiğimizden beri vesayet güçleriyle bu anlayışla mücadele ettik. Terör örgütlerinin başını bu anlayışla ezdik. Gabar'da, Cudi'de, Tendürek'te, Bestler Deresi'nde artık inler tamamen boşaltıldı. Artık duyuyor musunuz bunların seslerini? Çünkü askerimiz, polisimiz, güvenlik güçlerimizin hep birlikte verdikleri bu mücadeleyle Allah'a hamdolsun terör örgütlerini çökerttik. Artık yaylalarda benim vatandaşım çıkıp rahatlıkla pikniklerini yapabiliyor. Ne sıkıntılar yaşandı. Şimdi bunlar yok. Şimdi Güneydoğu, Doğu, bütün bu illerde geceleri saat 00.00'lara kadar vatandaşım sokaklarda. Darbecilere sokakları bu anlayışla dar ettik. Ekonomik tetikçilerin önünü bu anlayışla kestik. Küresel siyaset ve ekonomi baronlarının karşısında bu anlayışla ülkemizin ve milletimizin hakkını, hukukunu savunduk."

Erdoğan, törendeki konuşmasında, bugün insanların güvenliğini, huzurunu, işini, aşını geleceğini koruma üzerine kurulu yönetim anlayışıyla Türkiye'yi içeride ve dışarıda tüm badirelerden çıkartarak yola devam ettiklerini söyledi.

Sadece bununla kalmadıklarını vurgulayan Erdoğan, ''Türkiye Yüzyılı'' gibi yeni vizyonlarla gençlere bırakacakları büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası için çalıştıklarını dile getirdi.

Başkan Erdoğan, göreve geldiklerinde Türkiye genelinde 76 üniversite varken bu sayının 208'e çıktığını, 81 vilayetin tamamında üniversitenin bulunduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Artık bizim gencimiz Iğdır'dan çıkıp Ankara'ya, İstanbul'a gitmesin. Muş'tan çıkıp Ankara'ya, İstanbul'a gitmesin. Artık profesörlerimiz, doçentlerimiz, hocalarımız Iğdır'a gitsin, Ağrı'ya gitsin, Muş'a gitsin. Dolayısıyla yavrularımızı orada eğitsinler, orada yetiştirsinler. Oralardan artık bakıyorsunuz birinci olarak mezun olan yavrularımız var. Buraya durup dururken gelmedik. Bunların önünü hazırladık. 76 üniversiteden 208 üniversiteye. Yaptığımız yüksek ücret artışlarıyla işçisinden memuruna, emeklisinden sosyal yardım alanına herkesin yanında yer aldık. Göreve geldiğimizde neydi burs? 45 liracıktı. Şimdi burs 850 lira oldu. Doktora öğrencilerininki asgari ücrete çıktı. İnşallah yılbaşında tüm bu kesimlerin durumlarını tekrar düzenleyerek, refah kayıplarını biraz daha telafi edecek adımları atacağız."

"BAY KEMAL, SEN HİÇBİR ŞEY YAPAMAZSIN"



Türkiye'nin güçlü bir ülke olduğunu vurgulayan Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:

"Bizim bu ülkeye yaptığımız en büyük hizmetlerden biri, eski Türkiye'nin hastalıkları arasında yer alan kamu mali dengesindeki bozulmalara izin vermeyişimiz olmuştur. Eskiden harç alınıyordu öğrencilerden. Bu harç sebebiyle gençler hatırlayın, boykotlar yapılıyordu. Biz geldik, harcı ne yaptık? Tamamen kaldırdık. Şimdi var mı harç? Yok. İsteyene burs, kredi veriyor muyuz? Veriyoruz. Yurtlarımız şu anda ihtiyacı karşılayacak noktada. 850 bin öğrenci kapasiteli Türkiye genelinde yurtlarımız var. Hani diyorlardı ya '1 yılda yaparız.' Bay Kemal, sen hiçbir şey yapamazsın. Sen, Sosyal Sigortalar Kurumunu duman ettin, mahvettin. Savaş Ay'ın programını hatırlayın. Hastanelerde rehin alınan hastalarımız vardı. Kimdi o zaman SSK'nın başında? Bay Kemal. Bundan bir şey olmaz. Aman dikkatli olalım. 15 seçimdir, seçim kazanamayan bu Bay Kemal'e benim milletim inanmadığı için bu yolu açmıyor. Bundan sonra da Allah'ın izniyle açmayacak.

Bu adımları atarken bir şeyi görüyoruz. Nedir o? Ülkemiz için kalıcı bir tehdit. İşte onlar, bunlar. Bunlara, bu tehdit imkanını vermeyeceğiz. Cumhur İttifakı olarak 2023'ten itibaren de yeni bir döneme gireceğiz. Buna var mıyız? Buna hazır mıyız? Mesele yok. Siz bu kararlılığı gösterdikten sonra biz bu yolda feda-i can eylemişiz ve böyle de devam edeceğiz."

"MEVCUT SIKINTILARI DA BİZ ÇÖZERİZ, BİZ ÇÖZECEĞİZ"



Başkan Erdoğan, ülke için kalıcı bir tehdit ve telafisi zor bir yıkım haline dönüşecek hiçbir adımı atmayacaklarını, attırmayacaklarını ifade ederek, "Şimdi sadece fiyatlardaki dalgalanmayla mücadele ediyor, insanlarımızın gelirlerini yeni fiyat seviyesine göre yükseltmeye çalışıyoruz. Çünkü sorunumuz, devletin batması değil fiyatların dalgalanmasıdır. Bu basit gerçeği göremeyen sözde iktisatçılar hala 'faiz' lafı gevelemeye devam ededursun, biz kendi işimize bakarak üretimi ve istihdamı desteklemeyi sürdüreceğiz. Bu kardeşiniz bu görevde olduğu sürece faiz her geçen gün, her geçen hafta, her geçen ay inmeye devam edecektir. Kimse bize bu konuda akıl vermesin. Yatırımcı gelsin, bizim devlet bankalarından kredi talebinde bulunsun ve onları faize ezdirmeyeceğiz. Çünkü yatırım yüksek faizle olmaz. Onun için düşük faiz." diye konuştu.

Başbakanlığı döneminde enflasyonu 6,4'e düşürdüklerini, faizi de 4,6'ya indirdiklerini hatırlatan Erdoğan, "Bunu biz yaptık. Allah'ın izniyle yine şu andaki bu gidişi biz düze çıkaracağız. Bugüne kadarki demokrasi ve kalkınma adımlarını nasıl başarıyla neticelendirdiysek, inşallah mevcut sıkıntıları da biz çözeriz, biz çözeceğiz." dedi.

Mitinge katılanlara "Türkiye yüzyılını birlikte inşa etmeye hazır mısınız? Balıkesir, 2023'te tercihini büyük ve güçlü Türkiye'den yana yapmaya hazır mısın? Balıkesir, 2023 vizyonuna sahip çıkarak, evlatlarına en değerli mirası bırakmaya hazır mısın? Balıkesir, ülkemize diz çöktürmenin, milletimize boyun eğdirmenin peşinde olanların heveslerini bir kez daha kursaklarında bırakmaya hazır mısın?" diye seslenen Erdoğan, "Balıkesir yanımızda olduğu müddetçe bize durmak, duraksamak yok." dedi.

Törenden notlar

Törene, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Hamza Dağ ile Erkan Kandemir, AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, AK Parti Balıkesir İl Başkanı Ekrem Başaran ve partililer katıldı.

Tören alanında bulunanlar bir dakikalık saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nı okudu.

Başkan Erdoğan tören öncesinde Cengiz Topel Caddesi'nden Kuva-yı Milliye Meydanı'na doğru ilerlerken vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Vatandaşlara hediye veren Erdoğan, "Biraz sonra malum Demokrasi Meydanı'nda tüm Balıkesirlilere hitap edeceğiz. O yüzden alanda bekleyenleri daha fazla üzmeyelim. Bir an önce inşallah oraya ulaşalım. 8 ayımız var, 8 ay sonra malum Balıkesir sandıkları patlatacak, buna inanıyorum. Onun için durmak yok, yola devam diyoruz." ifadelerini kullandı.

Tören alanına, "Zeytini koydum tasa, çıkardım yağını basa basa, Balıkesir Efeleri'nden, oy yok sana Altılı Masa" ve "Türkiye Yüzyılı yükleniyor" yazılı pankartlar asıldı.

Başkan Erdoğan ve beraberindekiler, tören bitiminde kurdele keserek, açılışı yaptı.

Açılışları gerçekleştirilen Ardıçtepe Barajı, Varaka Kağıt Fabrikası ve Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi'ne canlı bağlantı yapıldı.