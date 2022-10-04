Başkan Erdoğan: Gereği neyse her zaman yapacağız

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Asırlardır, ilimle, irfanla hikmetle yolumuzu aydınlatan alimlerimizi, ariflerimizi hürmetle ve tazimle yad ediyorum.

Ülkemiz ve İslam coğrafyamızın farklı ülkelerden Kuran-ı Kerim'i güzel okuma yarışmasına katılan Kuran bülbüllerinin her birini tebrik ediyorum.

Bir zamanlar birileri bizim ezanımızı aslından değiştirerek Türkçe'leştirerek o şekilde söylemediler mi? Ama daha sonra aslına rücu etti ve bugünkü haliyle nidalar yükselmeye başladı.

Zannettiler ki susturacağız. Zannettiler ki durduracağız. Ne susturabildiler ne durdurabildiler ve bu millet ezanına sahip çıktı.

Şehadetleriyle dinimizin temeli olan bu ezanlar tarihimizin mukaddes emanetidir. Bir kez daha altını çizerek ifade etmek isterim; istiklalimiz de istikbalimiz de sevgisiz, vatansız, bayraksız ve ezansız olmayacaktır.

Nerede bir Müslüman varsa gönlümüz kalbimiz oradadır. Bosnalı, Azerbaycanlı, Afganistanlı kardeşimizin sevinciyle sevinir, kederiyle kederleniriz. Arakanlı, Sudanlı, Yemenli yetimin acısı bizim acımızdır.

Filistin çocuğun göz yaşı, Afrikalı anneni feryadı bizi yaralar. Çünkü biz peygamberimizin buyurduğu hakikat gereği Müslümanları bir bedenin azaları olarak görür. Bir binanın tuğlaları olarak biliriz.

Dünyadaki tüm mazlumlarla aramızda hiçbir bıçağın kesemeyeceği, hiçbir ateşin yakamayacağı, hiçbir tuzağın yıkamayacağı bir bağ vardır.

Somali'den Libya'ya, Pakistan'dan Ukrayna'ya kadar nerede kanayan yara varsa çalışıyor durdurmak için gayret gösteriyoruz.

Türkiye denilince akla ekonomisi, askeri kabiliyetleri yanında vicdanıyla da öne çıkan bir ülke geliyor.

Mazlumlara yardıma dünyada 1 numarayız. ABD, Batı değil.

Dünya 5'ten büyüktür' derken de, 'herkes içinde daha adil bir dünya mümkün' derken de inancımızın bize emrettiği bu anlayışımızı ifade ediyoruz.

Merhametini yitirmiş bir çağda, Diyanet'imizle, TİKA'mızla, AFAD'ımızla; düşkünlerin, bir lokma ekmeğe muhtaç fakirlerin yer altı ve yer üstü zenginlikleri emperyalistler tarafından sömürülen mazlum halkların imdadına biz koşuyoruz.

Salgının yıkıcı etkilerini atlatamadan yanı başımızdaki savaşın acılarını tecrübe ediyoruz.

Yunan feribotlarının masum insanlar Ege'ye, Akdeniz'e nasıl gömdüğünü izliyoruz. Dünyadan ses çıkıyor mu?

Yunanistan Başbakanı ABD'den yardım istiyor, neye karşı yardım istiyor? Türkiye'ye karşı. Biz gereği neyse her zaman yapacağız ve yapmaya hazırız.

Zahirde ayrı gözükse de FETÖ'nün DAEŞ'tan hiçbir farkı yoktur. Biri diğerinin ruh ikizdir. Bu örgütler tıpkı PKK gibi İslam düşmanı çevrelerin piyonudur.