VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Zelenskiy, Rusya'nın Ukrayna'nın bazı bölgelerini ilhak kararını geçersiz ilan etti
Başkan Erdoğan: Gereği neyse her zaman yapacağız
Olaf Scholz: Elektrik ve gaz fiyatlarının yeniden düşmesi gerekiyor
Trump, görevdeyken bazı resmi belgeleri tuvalete attığı iddia edildi
İspanya ve Almanya hükümetleri enerji gündemiyle yarın toplanacak
Bakan Akar'a Azerbaycan'dan madalya
Binali Yıldırım koronavirüse yakalandığını açıkladı
Kocaeli'de yangın: Mahsur kalan kişi kurtarıldı
Eski Bulgaristan Başbakanı Borisov, muhalefete koalisyon teklif etti
Bakan Özer: Okullar ile veliler arasındaki para ilişkisini ortadan kaldırdık
Çiftçiler bilinçlendi, 117 milyar TL'lik tarımsal varlık sigortalandı
Türkiye, fındıktan 136,1 milyon dolar gelir elde etti
Dünya Bankası: Ukrayna'daki savaş yükselen Avrupa ve Orta Asya ülkelerinde ekonomik toparlanmayı sek...
İngiltere Başbakanı Truss, "İsrail'in büyük destekçisi ve siyonist" olduğunu söyledi
Pakistan Başbakanı Şerif'ten, Türkiye'ye sel felaketinde verdiği destekten ötürü övgü
Fransa'da Müslüman okulu, ayrımcılık yapan vali hakkında suç duyurusunda bulundu
YPG/PKK, Aynularab'da silahlı kadrosuna katmak için kalp hastası kız çocuğunu kaçırdı
Rusya: Ukrayna'da havacılık teçhizatının onarıldığı tesisleri vurduk
Eylülde en fazla ihracat kimyevi maddeler ve mamullerinde gerçekleşti
Gazprom, Moldova'ya doğal gaz borcunu ödemesi için 20 Ekim'e kadar süre verdi
Zelenskiy, Ukrayna'nın Putin ile savaşı müzakere edemeyeceğine dair bir kararname imzaladı
"Nerede kanamaya aday yara varsa ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi oraya gidiyor"
Alman elektrik üreticisi RWE, 2030'a kadar kömür kullanımına son verecek
Himalayalar'da çığ düşmesi sonucu 10 dağcı öldü, 11 dağcı kayıp
04 Ekim 2022 Salı 21:11:00 - Güncelleme:04 Ekim 2022 Salı 21:16:00

Başkan Erdoğan: Gereği neyse her zaman yapacağız

ABONE OL

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Mevlid-i Nebi haftası açılış programında konuştu. Başkan Erdoğan konuşmasında, ''Yunanistan Başbakanı ABD'den yardım istiyor, neye karşı yardım istiyor? Türkiye'ye karşı. Biz gereği neyse her zaman yapacağız ve yapmaya hazırız'' dedi.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Asırlardır, ilimle, irfanla hikmetle yolumuzu aydınlatan alimlerimizi, ariflerimizi hürmetle ve tazimle yad ediyorum.

Ülkemiz ve İslam coğrafyamızın farklı ülkelerden Kuran-ı Kerim'i güzel okuma yarışmasına katılan Kuran bülbüllerinin her birini tebrik ediyorum.

Bir zamanlar birileri bizim ezanımızı aslından değiştirerek Türkçe'leştirerek o şekilde söylemediler mi? Ama daha sonra aslına rücu etti ve bugünkü haliyle nidalar yükselmeye başladı.

Zannettiler ki susturacağız. Zannettiler ki durduracağız. Ne susturabildiler ne durdurabildiler ve bu millet ezanına sahip çıktı.

Şehadetleriyle dinimizin temeli olan bu ezanlar tarihimizin mukaddes emanetidir. Bir kez daha altını çizerek ifade etmek isterim; istiklalimiz de istikbalimiz de sevgisiz, vatansız, bayraksız ve ezansız olmayacaktır.

Nerede bir Müslüman varsa gönlümüz kalbimiz oradadır. Bosnalı, Azerbaycanlı, Afganistanlı kardeşimizin sevinciyle sevinir, kederiyle kederleniriz. Arakanlı, Sudanlı, Yemenli yetimin acısı bizim acımızdır.

Filistin çocuğun göz yaşı, Afrikalı anneni feryadı bizi yaralar. Çünkü biz peygamberimizin buyurduğu hakikat gereği Müslümanları bir bedenin azaları olarak görür. Bir binanın tuğlaları olarak biliriz.

Dünyadaki tüm mazlumlarla aramızda hiçbir bıçağın kesemeyeceği, hiçbir ateşin yakamayacağı, hiçbir tuzağın yıkamayacağı bir bağ vardır.

Somali'den Libya'ya, Pakistan'dan Ukrayna'ya kadar nerede kanayan yara varsa çalışıyor durdurmak için gayret gösteriyoruz.

Türkiye denilince akla ekonomisi, askeri kabiliyetleri yanında vicdanıyla da öne çıkan bir ülke geliyor.

Mazlumlara yardıma dünyada 1 numarayız. ABD, Batı değil.

Dünya 5'ten büyüktür' derken de, 'herkes içinde daha adil bir dünya mümkün' derken de inancımızın bize emrettiği bu anlayışımızı ifade ediyoruz.

Merhametini yitirmiş bir çağda, Diyanet'imizle, TİKA'mızla, AFAD'ımızla; düşkünlerin, bir lokma ekmeğe muhtaç fakirlerin yer altı ve yer üstü zenginlikleri emperyalistler tarafından sömürülen mazlum halkların imdadına biz koşuyoruz.

Salgının yıkıcı etkilerini atlatamadan yanı başımızdaki savaşın acılarını tecrübe ediyoruz.

Yunan feribotlarının masum insanlar Ege'ye, Akdeniz'e nasıl gömdüğünü izliyoruz. Dünyadan ses çıkıyor mu?

Yunanistan Başbakanı ABD'den yardım istiyor, neye karşı yardım istiyor? Türkiye'ye karşı. Biz gereği neyse her zaman yapacağız ve yapmaya hazırız.

Zahirde ayrı gözükse de FETÖ'nün DAEŞ'tan hiçbir farkı yoktur. Biri diğerinin ruh ikizdir. Bu örgütler tıpkı PKK gibi İslam düşmanı çevrelerin piyonudur.

Etiketler : başkan erdoğan Mevlid-i Nebi mevlid
Albüm hazırlığı

Albüm hazırlığı
Yetenek avına çıkıyor

Yetenek avına çıkıyor
‘Aile'ye girdi

‘Aile'ye girdi
Nevzat Türkyılmaz: Piano House, Pandemi Döneminde Çıktı

Nevzat Türkyılmaz: Piano House, Pandemi Döneminde Çıktı
Yurtdışına organik satış

Yurtdışına organik satış
kıyafet Sevdam Ayşe'yi kızdırıyor

kıyafet Sevdam Ayşe'yi kızdırıyor
Antrenman sonrası alışveriş

Antrenman sonrası alışveriş
Kulüp'ten aşk doğdu

Kulüp'ten aşk doğdu
Kışa hazırlık

Kışa hazırlık

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX
<<<<<<< Updated upstream >>>>>>> Stashed changes