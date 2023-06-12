Başkan Erdoğan, KKTC'den dünyaya seslendi... "Müzakere için KKTC tanınmalı"

Başkan Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Seçimler bir demokrasi şöleni içinde, Türk milletine yakışır şekilde gerçekleşti. Göreve başlamamızın ardından ilk yurt dışı ziyaretimizi KKTC'ye yaparak geleneğimizi devam ettiriyoruz. Buradan da Azerbaycan'a geçeceğiz, bu da bizim bir geleneğimizdir.

Kuzey Kıbrıs'ta artık elektrik kesintileri gibi bir sorun kalmayacaktır. Türkiye'den kablo yoluyla KKTC'ye elektrik naklinin sağlanması en önemli adımımız olacaktır, bununla artık KKTC'de elektrik kesintileri sorunu kalmayacaktır. Kıbrıs meselesinde Türk tarafı her zaman yapıcı ve sonuç odaklı bir tutum izlemiştir. Kıbrıs Türkü asla azınlık olmamıştır, olmayacaktır. Bu gerçekleri görmezden gelenler adanın tek egemeni olma hayallerini sürdürüyor. Buna inanlara gerçeklerle yüzleşmelerini tavsiye ediyorum. Kimsenin bir 50 sene daha kaybetmeye tahammülü yoktur. Müzakere masasına geri dönülecekse bunun yolu KKTC'nin tanınmasından geçmektedir. Sayın Tatar'ın Cenevre'deki son toplantısı bundan ibarettir.

Türkiye'nin ve KKTC'nin Doğu Akdeniz'deki çıkarlarını korumaya devam edeceğiz. Garantör ülke olarak her zaman diyaloğa öncelik verdik. Adadaki kardeşlerimizin huzur ve güvenliği, bizim huzurumuz demektir. KKTC'ye katkılarımızı devam ettireceğiz. Buradaki vatandaşlarımızın Türkiye'deki vatandaşlarımızla eşit sağlık hizmeti almasını sağlayacağız. Yarım asırdan fazla süre Rum tarafının uzlaşmaz, maksimalist yaklaşımları nedeniyle heba edildi. Kimsenin 50 sene daha kaybetmeye tahammülü yok.

Denizlerde barıştan başka çıkış yolu yoktur. Barışı engellemek isteyenler olursa o zaman farklı proje uygulamasına geçmek zorunda kalırız. Biz karşımıza bu tür engeller çıkarılmasını istemiyoruz. Ege denizi bir barış denizi olarak dünyaya mesajını versin istiyoruz.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Sizlerin öncülüğünde ve önderliğinde, son 21 yılda Anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti büyük bir değişim ve dönüşüm gerçekleştirmiş.

#CANLI KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar (@ErsinrTatar): Sizlerin öncülüğünde ve önderliğinde, son 21 yılda Anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti büyük bir değişim ve dönüşüm gerçekleştirmiş. pic.twitter.com/5Bqq8p9Vr2 — 24 TV (@yirmidorttv) June 12, 2023

13. Cumhurbaşkanı olarak aramızda bulunmanız bize güç vermektedir.

#CANLI KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar (@ErsinrTatar): 13. Cumhurbaşkanı olarak aramızda bulunmanız bize güç vermektedir. pic.twitter.com/QAYqTEAwmQ — 24 TV (@yirmidorttv) June 12, 2023

Egemenlik temelinde yapısal ve iki tarafın iş birliğiyle, bu adada her iki halkında yararına olacak bir takım işbirliklerine varız.

#CANLI KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar (@ErsinrTatar): Egemenlik temelinde yapısal ve iki tarafın iş birliğiyle, bu adada her iki halkında yararına olacak bir takım işbirliklerine varız. pic.twitter.com/IyZGTV2aDU — 24 TV (@yirmidorttv) June 12, 2023

Maraş açılımı ile bütün dünyaya hem egemenlik haklarımızı hem de Maraş'ın esasında bir ata toprağı ve KKTC sınırları içerisinde bir kez daha ifade ettik.

#CANLI KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar (@ErsinrTatar): Maraş açılımı ile bütün dünyaya hem egemenlik haklarımızı hem de Maraş'ın esasında bir ata toprağı ve KKTC sınırları içerisinde bir kez daha ifade ettik. pic.twitter.com/qyCWiiY6Ah — 24 TV (@yirmidorttv) June 12, 2023

Mavi Vatan şu anda emin ellerdedir. Kıbrıs Türk halkı egemenlik hakkı ve varoluş mücadelesi ile her zaman anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti ile uyum içerisindedir.