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17 Ocak 2023 Salı 15:29:00 - Güncelleme:17 Ocak 2023 Salı 15:29:00

Başkan Erdoğan KKTC Başbakanı Üstel'i kabul etti

Kaynak: AA

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC Başbakanı Ünal Üstel'i kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleştirildi.

Kabulde, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, KKTC Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ile Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu da yer aldı.

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Etiketler : recep tayyip erdoğan cumhurbaşkanlığı külliyesi kktc ünal üstel
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