Başkan Erdoğan KKTC Başbakanı Üstel'i kabul etti
Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC Başbakanı Ünal Üstel'i kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleştirildi.
Kabulde, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, KKTC Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ile Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu da yer aldı.
Cumhurbaşkanımız @RTErdogan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel'i kabul etti. pic.twitter.com/38IzMDaGDl— Erdoğan Dijital Medya (@RTEdijital) January 17, 2023
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