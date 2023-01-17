Başkan Erdoğan İran Dışişleri Bakanı ile görüştü
Kaynak: TRT Haber
Başkan Erdoğan İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan ile Ak Parti Genel Merkezi'nde bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ı kabul etti.
AK Parti Genel Merkezi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.
Cumhurbaşkanımız @RTErdogan, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ı kabul etti. pic.twitter.com/oieCkzZJcP— Erdoğan Dijital Medya (@RTEdijital) January 17, 2023
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