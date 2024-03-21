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21 Mart 2024 Perşembe 17:27:00 - Güncelleme:21 Mart 2024 Perşembe 17:27:00

Başkan Erdoğan: Dışı farklı içi farklı bir muhalefet anlayışı ile karşı karşıyayız

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kilis mitinginde vatandaşlara hitap etti. Muhalefete sert tepki gösteren Başkan Erdoğan, "Dışı farklı içi farklı bir muhalefet anlayışı ile karşı karşıyayız" ifadelerini kullandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kilis mitinginde vatandaşlara hitap etti.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

Yüreği yaralı insanlarımıza yapılan hakaretler faillerinin alınlarına kara bir leke olarak yapışmıştır.

Yönettikleri şehirleri depreme hazırlamak gibi bir gündemleri yok. Depremle, kentsel dönüşümle ilgili hiç bir hedef koymuyorlar.

Elimizi deprem bölgesinden hiç çekmedik. Kabine toplantılarımızın değişmez gündemi daima bölgede yürütülen inşa ve ihya çalışmalarıydı.

Sözlerini unutanlardan olmadık. Şehirlerimize kazandırdıkları ile konuşan bir kadroyuz. AK Parti olarak biz kendi adaylarımız ile yarışıyoruz.

Kandil'in güdümünde siyaset yapanlarla kurdukları gizli ittifakın boyutunu ve derinliğini CHP'li vatandaşlarım dahi kimse bilmiyor.

Kilis'e son 21 yılda toplam 26 milyar lira yatırım yaptık. Bizim siyasetteki yegane referansımız icraatlerimizdir.

Etiketler : Başkan Erdoğan Kilis AK Parti
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