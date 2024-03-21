"Dışı farklı içi farklı bir muhalefet anlayışı ile karşı karşıyayız"

Başkan Erdoğan: Dışı farklı içi farklı bir muhalefet anlayışı ile karşı karşıyayız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kilis mitinginde vatandaşlara hitap etti.

Yüreği yaralı insanlarımıza yapılan hakaretler faillerinin alınlarına kara bir leke olarak yapışmıştır.

Yönettikleri şehirleri depreme hazırlamak gibi bir gündemleri yok. Depremle, kentsel dönüşümle ilgili hiç bir hedef koymuyorlar.

Elimizi deprem bölgesinden hiç çekmedik. Kabine toplantılarımızın değişmez gündemi daima bölgede yürütülen inşa ve ihya çalışmalarıydı.

Sözlerini unutanlardan olmadık. Şehirlerimize kazandırdıkları ile konuşan bir kadroyuz. AK Parti olarak biz kendi adaylarımız ile yarışıyoruz.



Kandil'in güdümünde siyaset yapanlarla kurdukları gizli ittifakın boyutunu ve derinliğini CHP'li vatandaşlarım dahi kimse bilmiyor.

Kilis'e son 21 yılda toplam 26 milyar lira yatırım yaptık. Bizim siyasetteki yegane referansımız icraatlerimizdir.