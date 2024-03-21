Başkan Erdoğan, Kayseri ve Kilis'e gidecek
Kaynak: AA
Yaklaşan yerel seçimler öncesi Başkan Erdoğan'ın yoğun mesaisi devam ediyor. Erdoğan seçim mitinglerine bugün Kayseri ve Kilis'te devam edecek.
31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler genel seçimleri kapsamında miting programlarına 10 Şubat'ta Zonguldak'tan başlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugünkü ilk durağı Kayseri olacak.
Erdoğan, Cumhuriyet Meydanı'ndaki miting alanında Kayserililere hitapta bulunacak.
Erdoğan Kayseri programının ardından Kilis'e geçecek. Kilis Cumhuriyet Meydanı'ndaki miting saat 16.30'da başlayacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kayseri ve Kilis'te hem gündemdeki konulara değinecek, hem de seçim mesajları verecek.
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