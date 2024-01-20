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20 Ocak 2024 Cumartesi 15:03:00 - Güncelleme:20 Ocak 2024 Cumartesi 15:03:00

Başkan Erdoğan: İstanbul 5 yılda çeyrek asırlık irtifa kaybı yaşadı

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Başkan Erdoğan, "Maalesef son 5 yılda İstanbul yeniden eski günlerini hatırlatan ihmallere maruz kaldı. Tüm dünyanın göz bebeği olan bu güzel şehir 5 yıl gibi kısa sürede çeyrek asırlık irtifa kaybı yaşadı." dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenecek "AK Parti İstanbul İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Programı"na açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar...

Seçimlere 70 gün kaldı. Gerçi biz seçmeni yani milleti sandıktan sandığa hatırlayan bir parti hiçbir zaman olmadık

Binlerce yıldır her medeniyetin, her toplumun her devletin, her cihangirin hayalini süsleyen bu Şehr-i İstanbul'a hizmet etmenin şerefi dünya mallının tamamına değişilmez

Bunlar temel atmama merasimi yapıyorlar. Böyle bir şey olur mu? Ama bunlar yapar. Biz ise temel üstüne temel koyma mücadelesi verdik

Maalesef son 5 yılda İstanbul yeniden eski günlerini hatırlatan ihmallere maruz kaldı. Tüm dünyanın göz bebeği olan bu güzel şehir 5 yıl gibi kısa sürede çeyrek asırlık irtifa kaybı yaşadı

(Muhalefettekiler) Büyükşehir adayımız Murat Kurum'un İstanbul'u depreme hazırlamak başta olmak üzere bu güzel şehrin geleceği için hayati öneme sahip projelerini kendi akıllarınca küçümsüyorlar, hafife alıyorlar

İnşallah 31 Mart'ta İstanbul yapacağı doğru tercihle kendisine yeni bir ufuk açacak. İnşallah 31 Mart'ta İstanbul'un 5 yıllık fetret devri son bulacak yeniden şahlanış dönemi başlayacak

Büyükçekmece'de yaşlı bir teyzeye vurdular ve bir de o teyzenin boğazına sarıldılar. İşte CHP bu! Bunlar ancak bu tür basın mensubunu yere yatırırlar dövmeye kalkarlar. Hani bunlar basına saygılıydılar? Var mı böyle bir şey, yok

Maalesef CHP yönetiminde giderek düşen bir seviye var. Bizim dönemimizde bu partide iki kez genel başkan değişti ama siyasi kalite ve kalibre noktasında her seferinde gelen gideni arattı

Ayrıntılar geliyor...

Etiketler : recep tayyip erdoğan ak parti aday
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