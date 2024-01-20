AK Parti Hazır: Yeniden İstanbul, Sadece İstanbul! Başkan Erdoğan, İstanbul ilçe başkan adaylarını açıkladı
Başkan Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen toplantıda AK Parti'nin İstanbul İlçe belediye başkanı adaylarını açıkladı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenecek "AK Parti İstanbul İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Programı"nda adayları açıkladı.
İşte, AK Parti'nin İstanbul ilçe adayları...
AK Parti İstanbul Adalar Belediye Başkan Adayı Uğur Sina Şen oldu
AK Parti İstanbul Arnavutköy Belediye Başkan Adayı Mustafa Candaroğlu oldu
AK Parti İstanbul Ataşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Naim Yağcı oldu
AK Parti İstanbul Avcılar Belediye Başkan Adayı Abdullah Küçükoğlu oldu
AK Parti İstanbul Bağcılar Belediye Başkan Adayı Abdullah Özdemir oldu
AK Parti İstanbul Bahçelievler Belediye Başkan Adayı Hakan Bahadır oldu
AK Parti İstanbul Bakırköy Belediye Başkan Adayı Ali Talip Özdemir oldu
AK Parti İstanbul Başakşehir Belediye Başkan Adayı Yasin Kartoğlu oldu
AK Parti İstanbul Bayrampaşa Belediye Başkan Adayı İlknur Kovaç Bayraktar oldu
AK Parti İstanbul Beşiktaş Belediye Başkan Adayı Cumhur İttifakı bileşeni MHP tarafından aday gösterilen Serkan Toper oldu
AK Parti İstanbul Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın oldu
AK Parti İstanbul Beylikdüzü Belediye Başkan Adayı Mustafa Günaydın oldu
AK Parti İstanbul Beyoğlu Belediye Başkan Adayı Haydar Ali Yıldız oldu
AK Parti İstanbul Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Recep Erol oldu
AK Parti İstanbul Çatalca Belediye Başkan Adayı Mesut Üner oldu
AK Parti İstanbul Çekmeköy Belediye Başkan Adayı Ahmet Poyraz oldu
AK Parti İstanbul Esenler Belediye Başkan Adayı Mehmet Tevfik Göksu oldu
AK Parti İstanbul Esenyurt Belediye Başkan Adayı Hamit Öncü oldu
AK Parti İstanbul Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı Deniz Köken oldu
AK Parti İstanbul Fatih Belediye Başkan Adayı Mehmet Ergün Turan oldu
AK Parti İstanbul Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Adayı Hasan Tahsin Usta oldu
AK Parti İstanbul Güngören Belediye Başkan Adayı Bünyamin Demir oldu
AK Parti İstanbul Kadıköy Belediye Başkan Adayı Veli Arslan oldu
AK Parti İstanbul Kâğıthane Belediye Başkan Adayı Mevlüt Öztekin oldu
AK Parti İstanbul Kartal Belediye Başkan Adayı Hüseyin Karakaya oldu
AK Parti İstanbul Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay oldu
AK Parti İstanbul Maltepe Belediye Başkan Adayı Kadem Ekşi oldu
AK Parti İstanbul Pendik Belediye Başkan Adayı Ahmet Cin oldu
AK Parti İstanbul Sancaktepe Belediye Başkan Adayı Şeyma Döğücü oldu
AK Parti İstanbul Sarıyer Belediye Başkan Adayı Hüseyin Coşkun oldu
AK Parti İstanbul Silivri Belediye Başkan Adayı Cumhur İttifakı bileşeni MHP tarafından aday gösterilen Volkan Yılmaz oldu
AK Parti İstanbul Sultanbeyli Belediye Başkan Adayı Ali Tombaş oldu
AK Parti İstanbul Tuzla Belediye Başkan Adayı Şadi Yazıcı oldu
AK Parti İstanbul Ümraniye Belediye Başkan Adayı İsmet Yıldırım oldu
AK Parti İstanbul Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Ömer Arısoy oldu
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