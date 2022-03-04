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04 Mart 2022 Cuma 19:18:00 - Güncelleme:04 Mart 2022 Cuma 19:18:00

Başkan Erdoğan, İngiltere Başbakanı Johnson ile görüştü

Kaynak: AA

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile görüştü.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile telefonda görüştü. Görüşmede, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ve Türkiye-Birleşik Krallık ilişkileri ele alındı.

İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İngiltere Başbakanı Johnson'un telefonla görüştüğünü duyurdu.

İkili görüşmede, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ve Türkiye-Birleşik Krallık ilişkilerini değerlendirdi.

Başkan Erdoğan, görüşmede, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının derhal sonlandırılması ve acilen ateşkese gidilmesi için çaba göstermeyi sürdürdüklerini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin terörle mücadelede NATO müttefiklerinden samimi destek beklentisini yineledi.

Etiketler : başkan erdoğan nato türkiye
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