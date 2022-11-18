Putin ile görüştü... "Teknik, hukuki, ticari değerlendirme yapılacak"

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18 Kasım 2022 Cuma 12:49:00 - Güncelleme:18 Kasım 2022 Cuma 12:49:00

Başkan Erdoğan ile Putin, Türkiye-Rusya ilişkileri ve tahıl koridoru meselesini görüştü

Kaynak: TRT Haber

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Başkan Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İki lider arasındaki görüşmede; iki ülke ilişkileri, tahıl koridoru ve bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Rusya ilişkileri ve tahıl koridoruna ilişkin gelişmeler başta olmak üzere bölgesel konular ele alındı.

Başkan Erdoğan, görüşmede, tahıl ihracına ilişkin İstanbul Anlaşması'nın 120 gün süreyle uzatılması konusundaki yapıcı tutumu için Rusya Devlet Başkanı Putin'e teşekkür etti.

TAHIL KORİDORU ANLAŞMASI'NDA SÜRE UZATILDI

Rusya-Ukrayna savaşının uzamasının riskleri artıracağını, bu nedenle diplomatik görüşmelerin canlandırılması gerektiğini belirten Başkan Erdoğan, Rus ve Amerikan İstihbarat Başkanlarının Türkiye'de gerçekleştirdikleri temasların arazide kontrolsüz bir tırmanmanın önüne geçilmesi açısından anahtar rol oynadığını ifade etti.

DOĞAL GAZDA ORTAK HEDEF İÇİN DEĞERLENDİRMELER YAPILACAK

Rusya Devlet Başkanı Putin'in Türkiye'de bir doğal gaz merkezi kurulması teklifinden memnuniyet duyduklarını dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, ortak hedeflere bir an önce ulaşmak için ekiplerin gereken teknik, hukuki ve ticari değerlendirmeleri yapacaklarını ifade etti.

Başkan Erdoğan, İstanbul'daki terör saldırısı için ilettiği taziye dolayısıyla da Rusya Devlet Başkanı Putin'e teşekkür etti.

Etiketler : recep tayyip erdoğan vladimir putin tahıl koridoru
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