Başkan Erdoğan'dan 'Hocalı' paylaşımı

Başkan Erdoğan: Hocalı'da hunharca katledilen Azerbaycanlı kardeşlerimizi rahmetle yad ediyorum
Başkan Erdoğan, "29 yıl önce Hocalı'da hunharca katledilen Azerbaycanlı kardeşlerimizi rahmetle yad ediyorum." ifadelerini kullandı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "29 yıl önce Hocalı'da hunharca katledilen Azerbaycanlı kardeşlerimizi rahmetle yad ediyorum." ifadelerini kullandı.
Paylaşımda yer alan mesajda "26 Şubat 1992" başlığıyla "Yıllar geçse de acısını unutmayacağımız, hüznünü tekrar tekrar yaşayacağımız, Hocalı katliamının 29. yıldönümünde; kadın, çocuk, yaşlı ayırt edilmeksizin acımasızca katledilen 613 Azerbaycanlı kardeşimizi rahmetle yad ediyor, dost ve kardeş Azerbaycan halkına başsağlığı diliyorum. Tek millet, iki devletiz. Türkiye olarak haklı mücadelesinde Azerbaycan'ın yanında olmaya devam edeceğiz." ifadelerine yer verildi.
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