Başkan Erdoğan Gine Bissau Cumhurbaşkanı Embalo ile görüştü

Başkan Erdoğan Gine Bissau Cumhurbaşkanı Embalo ile görüştü

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede, Türkiye-Gine Bissau ilişkilerini geliştirecek adımlar ve bölgesel konular ele alındı.

İki lider, görüşmede ticari ve ekonomik ilişkilerin yanı sıra askeri ve savunma sanayii alanındaki iş birliğini geliştirme konusunda mutabık kaldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Türkiye Maarif Vakfının Gine Bissau'da inşa edeceği okul için arsa tahsis edilmesinin kendilerini sevindirdiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Batı Afrika Ülkeleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) Dönem Başkanı olan Gine Bissau Sissoco Embalo'nın bölgede istikrar ve barışın tesisi noktasında yürüttüğü çalışmaları takdirle izlediğini dile getirdi.