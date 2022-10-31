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31 Ekim 2022 Pazartesi 22:49:00 - Güncelleme:31 Ekim 2022 Pazartesi 22:49:00

Başkan Erdoğan Gine Bissau Cumhurbaşkanı Embalo ile görüştü

Kaynak: TRT Haber

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gine Bissau Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embalo ile telefonda görüştü.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede, Türkiye-Gine Bissau ilişkilerini geliştirecek adımlar ve bölgesel konular ele alındı.

İki lider, görüşmede ticari ve ekonomik ilişkilerin yanı sıra askeri ve savunma sanayii alanındaki iş birliğini geliştirme konusunda mutabık kaldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Türkiye Maarif Vakfının Gine Bissau'da inşa edeceği okul için arsa tahsis edilmesinin kendilerini sevindirdiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Batı Afrika Ülkeleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) Dönem Başkanı olan Gine Bissau Sissoco Embalo'nın bölgede istikrar ve barışın tesisi noktasında yürüttüğü çalışmaları takdirle izlediğini dile getirdi.

Etiketler : İletişim Başkanlığı başkan erdoğan Gine Bissau
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