Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet Caddesi Kentsel Dönüşüm Alanı'nda düzenlenen, Rize Merkez Kentsel Dönüşümü, Isırlık Tabiat Parkı, Müyesser Kart Huzurevi ve yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış törenine katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaklaşık 6 aylık aranın ardından bir kez daha Rize'de bulunmanın, gönülleri kucaklaştırmanın memnuniyeti içinde olduğunu belirtti.

Rize'nin baharının ayrı, sonbaharının ayrı güzel olduğunu ifade eden Erdoğan, en güzelinin de Rizelilerin her an, her yerde hissettikleri vefası, kadirşinaslığı, aşkı ve sevdası olduğunu söyledi.

"ALLAH'TAN BAŞKA GÜVENECEK DAL, MİLLETİMDEN BAŞKA YASLANACAK GÖVDE ARAMADIM"



Erdoğan, ömrünü, davasına, ülkesine, milletine ve hemşehrilerine hizmet uğruna adadığını kaydetti.

Yirmili yaşlarda millete siyaset yoluyla hizmet etmek için gençlik kollarında görev üstlendiğini, 30 yaşında partisinin Beyoğlu İlçe Başkanı ve belediye başkanı olarak İstanbul'da hizmete talip olduğunu anımsatan Erdoğan, 40 yaşında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak İstanbul'un makus talihini yenip eser ve hizmetleri şehre kazandırma fırsatı bulduğunu dile getirdi.

Çöp, çukur, çamur içindeki İstanbul'u çöpten, çukurdan, çamurdan kurtararak bugünkü temellerini attıklarını vurgulayan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Elli yaşımda Başbakan olarak ülkeme hizmet ediyordum, 60 yaşında milletimin takdiriyle seçimle göreve gelen ilk Cumhurbaşkanı olma şerefine eriştim. Şu anda 70 yaşıma merdiven dayadığım bugün mayasını Rize'den aldığım deruni bir aşkla, şevkle, azimle, tecrübeyle ülkeme ve milletime hizmet mücadelemi sürdürüyorum. Neredeyse, yarım asrı bulan yolculuğumun her safhasında Allah'tan başka güvenecek dal, milletimden başka yaslanacak gövde aramadım. Hamdolsun, girdiğim her mücadelede Rabb'imin yardımını da milletimin desteğini de yanımda buldum. Bu sayede yolumu kesmek için kurulan her tuzağın bozulduğunu, her engelin kalktığını, her zorluğun kolaylığa dönüştüğünü gördüm. Elde ettiğimiz her başarının gerisinde milletimin hayır duasının olduğunu bilerek bir sonraki safhaya geçtik."

Erdoğan, Rize'de başlayıp İstanbul'da dal budak salan, ardından Türkiye'nin 81 vilayetine uzanan, oradan Balkanlar'dan Kafkaslar'a, dost ve kardeş coğrafyalara yayılan, nihayetinde tüm dünyayı kucaklayan bir serencamın hikayesini hep beraber yazdıklarını belirtti.

Aldığı rakama göre tören alanında 40 bin kişi olduğunu bildiren Erdoğan, "Halkımla, hemşehrilerimle beraber Rize merkezde kentsel dönüşümü yaptığımız şu güzellik ayrı bir gurur veriyor bana. Dün neydi buralar, bugün ne oldu? Dükkanlar, mağazalar, ofisler çalışmaya başladığında, herkes konutlarına yerleştiğinde buraların ne anlama geleceğini, ne kadar güzel olacağını herhalde takdir ediyorsunuz." diye konuştu.

Erdoğan, AK Parti'yi, kuruluşunun üzerinden daha 15 ay geçmeden iktidara getiren millete bir söz verdiklerini, "artık bu ülkede hiçbir şey eskisi gibi olmayacak" dediklerini anımsattı.

"BU ÜLKEDE ÇALIŞMAK, ÜRETMEK İSTEYEN HERKESİN YOLU AÇIK"



Aradan geçen 21 yılın ardından dönüp baktıklarında, artık bu ülkede hiçbir şeyin eskisi gibi olmadığını görmenin kıvancı içinde olduklarını vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Şimdi soruyorum sizlere, beş, on sene önce buralar neydi? Şu anda ne olduğunu görüyorsunuz değil mi? Artık bu ülkede darbecilerin borusu ötmüyor, cuntacıların sesi çıkmıyor, vesayetçilerin tekeri dönmüyor. Artık bu ülkede kimse öz yurdunda garip muamelesi görmüyor. Artık bu ülkede doğmamış çocuğundan pirifani mertebesindeki yaşlısına kadar hiç kimse 'ne olacak halim' endişesi taşımıyor. Artık bu ülkede kendini kimsesiz hisseden herkesin yanında olduğunu bildiği bir devleti, bir hükümeti var. Artık bu ülkede çalışmak, üretmek, kendini geliştirmek isteyen herkesin yolu açık. Çünkü artık Türkiye Cumhuriyeti devleti tek parti faşistlerinin, kendilerini imtiyazlı gören bir avuç siyasi ve ekonomik seçkinin değil, bizatihi milletin devletidir. Kardeşlerim, biz tüm bu gelişmeleri, cumhuriyeti cumhurla, devleti milletle, ülkenin imkanlarını halkla buluşturarak sağladık. Rize'den Düzce'ye, Hatay'dan Balıkesir'e uzanan tüm sahillerimiz, bir tarafına denizi bir tarafına Anadolu'yu alan her vatandaşımız bu hissiyatla güne başlıyor. Ağrı Dağı'nın haşmetli gölgesinden, İç Anadolu'nun bozkırlarına, Ege'nin bereketli ovalarından Güneydoğu Anadolu'nun kadim topraklarına kadar her yerde insanımız aynı duyguyla hayatına sarılıyor. Tek başına bu başarının gururu bile bize yeter."

İSRAİL'İN GAZZE'YE SALDIRISI



Cumhurbaşkanı Erdoğan, törende yaptığı konuşmada "Filistinli kardeşlerimizin İsrail zulmünden kurtarılması, Gazze'de dünyanın gözleri önünde işlenen katliamların durdurulması da bizim boynumuzun borcudur." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "(Gazze'deki) Bu ahlaksız, vicdansız, alçakça katliamı yapanları destekleyenlerin yüzlerine suçlarını haykırmak tarihe karşı sorumluluğumuzun bir gereğidir." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Gazze'deki kardeşlerimizi asla sahipsiz, çaresiz ve tek başlarına bırakmıyoruz, bırakmayacağız." diye konuştu.

CHP KURULTAYI



Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın ikinci tur oylamasında Manisa Milletvekili Özgür Özel'in genel başkan seçilmesine ilişkin, "Bay bay Kemal, terörist başı Demirtaş'a, Kavala'ya 'bay bay' dedi. Kazanan zat da Demirtaş ve Kavala'ya selam verdi. Al birini vur diğerine" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TOKİ eliyle Rize'de toplam 3 bin 742 konutu tamamlayıp hak sahiplerine teslim ettiklerini, 1157 konutun yapımını sürdürdüklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhuriyet Caddesi Kentsel Dönüşüm Alanı'nda düzenlenen Rize Merkez Kentsel Dönüşümü, Isırlık Tabiat Parkı, Müyesser Kart Huzurevi ve yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış törenine katıldı.

Rize'deki yatırımlara ilişkin bilgi veren Erdoğan, eğitimde yaklaşık 2 binden fazla yeni derslik inşa ettiklerini, üniversite kurduklarını, yaklaşık 6 bin kapasiteli yükseköğrenim yurt binaları açtıklarını, 110 spor tesisi kazandırdıklarını, bütün öğretim üyelerinin lojmanlarını Salarha Deresi'nin boyuna yaptıklarını belirtti.

Erdoğan, 29 sağlık tesisini tamamlayarak hizmete sunduklarını dile getirerek, "Şehir hastanemiz ile Güneysu ve Çayeli Devlet Hastanelerimizin ihale süreci şu anda devam ediyor. Çevre ve şehircilikte TOKİ eliyle Rize'de toplam 3 bin 742 konutu tamamlayıp hak sahiplerine teslim ettik, 1157 konutun yapımına devam ediyoruz." dedi.

Erdoğan, Güneysu Millet Bahçesi'nin tamamlandığını, İyidere Millet Bahçesi'nin yapımı ile Rize, Çayeli ve Pazar millet bahçelerinin projelendirme çalışmalarının devam ettiğini söyleyerek, şöyle konuştu:

"Ulaştırmada 20 kilometreden devraldığımız bölünmüş yol uzunluğunu toplam 191 kilometreye çıkardık. Ovit Tüneli'ni, İyidere-İkizdere yolu ve Hurmalık Tünelleri ve Salarha Tüneli'ni tamamlayıp trafiğe açtık. Denizin üzerine inşa ettiğimiz yıllık 3 milyon yolcu kapasiteli Rize Artvin Havalimanımızı şehrimize kazandırdık." diye konuştu.

"RİZE'YE 98 TESİS İNŞA ETTİK"



Erdoğan, Karadeniz'in lojistik üssü İyidere Lojistik Limanı'nın yapımının sürdüğünü ve 2 yıl içinde bitirileceğini belirtti.

"Tarım ve ormanda Rize'ye 3 içme suyu tesisi, 78 taşkın koruma tesisi ve 17 hidroelektrik santrali olmak üzere toplam 98 tesis inşa ettik." diyen Erdoğan, şöyle devam etti:

"Çiftçilerimize 9 milyar lira tutarında tarımsal destek verdik. Sanayi ve teknolojide şehrimize yeni bir organize sanayi bölgesi ve Teknokent kurduk. Enerjide Rize'ye, Güneysu'ya, Ardeşen'e, Çayeli'ne, Fındıklı'ya, Pazar'a, Kalkandere'ye, Derepazarı'na, İyidere'ye, Kendirli'ye ve Salarha'ya doğal gaz arzını sağladık. Yıl sonuna kadar İkizdere'ye, seneye de Muradiye'ye doğal gaz arzı sağlamayı planlıyoruz."

"404 OFİS VE 133 İŞ YERİ, ALTYAPISI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİYLE TAMAMLANDI"



Bugün tamamlanan yatırımların hizmete gireceğini söyleyen Erdoğan, "Eğitimde 3 anaokulu, bir imam hatip ortaokulu, üniversitemizin çeşitli yatırımlarının resmi açılışını inşallah buradan yapıyoruz. Rize merkezindeki Çarşı Mahallesi'nde yapılan kentsel dönüşümle 404 ofis ve 133 iş yeri, altyapısı ve çevre düzenlemesiyle tamamlandı." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Salarha'da 465 konut ve 12 dükkanın, Fener Mahallesi'nde 22 hakim ve savcı konutunun, Ayder'de yenileme ve koruma projesi kapsamındaki termal tesis ve konaklama birimlerinin çevre düzenlemesiyle bitirildiğini kaydetti.

Geçen günlerde ihalesi yapılan toplam 36,7 kilometre uzunluğundaki Ayder Yolu Projesi'nin de en kısa sürede hayata geçirileceğini ifade eden Erdoğan, şunları söyledi:

"İhale bedeli 3,5 milyar lira olan bu önemli yatırımın temel atmasını biraz sonra canlı bağlantıyla gerçekleştireceğiz. Ayrıca bugün Rize Pehlivantaşı Kalkandere Yolu'nun 3 kilometrelik kesiminin resmi açılışını yapıyoruz. Müyesser Kart Huzurevi, Diyanet İşleri Başkanlığımızın çeşitli cami ve Kuran kursu inşaatları, Gençlik ve Spor Bakanlığımızın güreş salonu ve kamp eğitim merkezi, 16 semt sahası, Çayeli Spor Salonu tamamlandı. Bu yatırımların resmi açılışını da buradan icra ediyoruz.

Devlet Su İşlerimiz çeşitli ilçelerimizde dere ıslahları, çevre düzenlemeleri inşa etti. Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğümüz Çamlıhemşin ve İkizdere'de çay fabrikaları kurdu. İller Bankamız tabiat parkı, içme suyu, yol yapımı ve bakımı gibi çeşitli altyapı ve üstyapı projelerini gerçekleştirdi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğümüz İkizdere, Güneysu, Ardeşen, Çamlıhemşin ilçelerimizde pek çok çalışmayı bitirdi. Tüm bu yatırımları da resmen buradan hizmete alıyoruz. Rize, Güneysu, Ardeşen, Hemşin, Tunca belediyelerimizin yatırımlarıyla birlikte toplam 2 milyar 886 milyon liralık bir yatırımı bugün Rizemize kazandırıyoruz."

Erdoğan, resmi açılışını yapacakları eser ve hizmetlerin hayırlı olmasını dileyerek, yatırımlarda emeği geçenleri tebrik etti.

Erdoğan, konuşmasının ardından telekonferans yöntemiyle Ardeşen Çamlıhemşin Ayder Yolu Temel Atma Töreni'ne bağlandı, butonlara basılarak yolun temeli atıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekiler, daha sonra Rize'de yapımı tamamlanan yatırımların toplu açılışını kurdele keserek yaptı.

Törene Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş ile AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Hayati Yazıcı, Erkan Kandemir, Çiğdem Karaaslan ve Ömer İleri katıldı.

Daha sonra kentsel dönüşüm kapsamında yenilenen belediye bloklarında incelemelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize Belediyesini de ziyaret etti.