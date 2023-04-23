Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sakarya'da Akyazı Recep Tayyip Erdoğan Spor Kompleksi Açılış Töreni'nde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Rabbim lütfetti ve Karadeniz doğal gazını böylece milletimizin emrine veriyoruz. Gabar'da da 1 milyar dolarlık doğal gazı bulduk. Onu da çıkarıyoruz. " dedi.

Başkan Erdoğan, konuşmasında şunları kaydetti;

Rabbim lütfetti ve Karadeniz doğal gazını böylece milletimizin emrine veriyoruz. Gabar'da da 1 milyar dolarlık doğal gazı bulduk. Onu da çıkarıyoruz. Çalış senin de olsun. Ama bunların böyle bir derdi yok. Bunlar teröristlerle el ele kol kola yürüyorlar. Onun için biz ne yaptık? Cudi'de bunları gömdük mü? Gabar'da bunları gömdük mü? Tendürek'te bunları gömdük mü? Bilin ki biz olursak bu teröristleri bu mağaralarda gömmeye devam edeceğiz. Onun için devamlı birbirlerine söz veriyorlar. Başkan Erdoğan gitmesi lazım diyorlar. Çünkü Başkan Erdoğan giderse meydan boş kalacak o zaman at oynatmaya başlayacaklar. Ama benim milletim bunlara bu meydanı bırakmaz. Sosyal yardım programlarımız ihtiyaç sahibi ailelerimizin doğal gaz ve elektrik giderlerinin bir bölümünü zaten karşılıyordu. Karadeniz gazının sevincini tüm milletimizle paylaşmak için vatandaşlarımızın tamamına bir ay ve bir yıl süreyle bu imkanı sağlıyoruz. Türkiye'nin zenginliklerini milletimizin her bir ferdinin günlük hayatına yansıtma kararlılığımızın bir diğer işareti olarak şimdi Aile ve Gençlik Bankası'nı kuruyoruz. Kaynağını nereden bulacaksınız diyenlere cevap; Bay bay Kemal tefecilerden buluyor, eroinmanlardan buluyor, esrarkeşlerden buluyor. Biz kaynağını Karadeniz gazı gibi ülkemizin doğal zenginliklerinden alacak bu banka ile ne yapacağız? Aile kurumunu güçlendirecek pek çok çalışmanın finansmanını buradan temin edeceğiz.

Norveç kendi doğal gazının petrolünün belli bir oranını yüzde 25 gibi rezerv olarak kullanır ve gençliğine onu tahsis eder. Aynı benzerini de inşallah biz ülkemizde yapacağız. Ev kadınlarınımızın emekliliğine priminin üçte birini ödeyerek destek vereceğiz. Böylece isteyen her ev hanımımız oldukça kolay şartlarda emekli olarak kendi gelirine sahip olma imkanına kavuşacak. Gençlerimizin eğitiminden istihdamına, iş kurmasından evlenmesine, hayata başlarken attığı her adımda yanında olacağız.