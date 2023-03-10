Başkan Erdoğan, DSP Genel Genel Başkanı Aksakal'ı kabul edecek

10 Mart 2023 Cuma 15:18:00 - Güncelleme:10 Mart 2023 Cuma 15:18:00
Başkan Erdoğan, DSP Genel Genel Başkanı Önder Aksakal'ı kabul edecek
Başkan Erdoğan, saat 18.00'de DSP Genel Genel Başkanı Aksakal'ı kabul edecek.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, saat 18.00'de DSP Genel Genel Başkanı Önder Aksakal'ı kabul edecek.
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